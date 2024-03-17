Ботанічний сад Поліського національного університету відкрили для вільного відвідування. Потрапити туди можна лише на вихідних у конкретно визначені години. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, як це зробити, які вимоги ставлять до відвідувачів та що думають самі відвідувачі з цього приводу.

Житомирський ботанічний сад другий тиждень поспіль відкритий для вільного відвідування. Зробити це можна з 10:00 до 16:00.

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Спеціаліст природно-заповідного фонду та викладач Поліського університету Федір Марков розповів Суспільному, що у перші дні відкриття – з 8 по 10 березня — ботанічний сад відвідали кілька тисяч містян.

"В перший день не так багато людей було. В суботу та неділю набагато більше – кілька тисяч людей були тут і, на превеликий жаль, не всі містяни поводилися правильно. Дуже часто ботсад плутають з парком, але це не парк. У ботанічного саду є чіткі задачі, які він виконує, як об’єкт заповідного фонду. Були випадки, коли житомиряни шкодили рослинам та кущам на території ботанічного саду, що є неприпустимим. Ось тут є невелика група рододендронів — якщо підійти ближче, то можна побачити, що там кілька гілок вже зламані і витоптані, а це дуже крихка рослина. Ще один момент це те, що в ботсаду є й отруйні рослини, які у разі контакту з ними, можуть завдати людям шкоди — відвідувачі мають бути обережними ще й з цих міркувань", — розповів Федір Марков.

Викладач Поліського університету Федір Марков. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Задля безпеки на території ботанічного саду встановили камери відеоспостереження і таблички із заборонами. Також у ботсаду чергує патруль поліції.

"Ботанічний сад був відкритий завжди, але в певному режимі, затвердженому адміністрацією — це був платний режим організованих екскурсій та фотосесій. Зараз адміністрація вирішила на вихідні дозволити житомирянам відвідувати ботанічний сад, тому провели перемовини з міськрадою та Нацполіцією щодо забезпечення правопорядку. Бо фахівців, які тут працюють, для забезпечення правопорядку під час вільного відвідування ботанічного саду не вистачає", — сказав Федір Марков.

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Нині при вході до ботанічного саду студенти Поліського університету збирають гроші на потреби військових 95-ї бригади.

"Збираємо зараз на Мавіки, в основному, є потреба і на джипи. Збираємо нашій 95 житомирській бригаді. На вихідних наш ботанічний сад відкритий і всі можуть зайти, скринька одразу при вході стоїть — кожен, хто має бажання, може прийти і задонатити", — говорить студентка Поліського національного університету Олена.

Студентка Поліського національного університету Олена. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Олександр в ботанічному саду вперше. Вхід, з його слів, має бути платним, щоб виручені гроші можна було спрямувати на розвиток ботанічного саду.

"Ставимося до відкриття позитивно, але могли б відвідувати і за якусь символічну суму — для людей нічого страшного не було б, а для ботанічного саду був би якийсь дохід. Бо тут трохи занедбано, мабуть, коштів вони потребують", — каже Олександр.

Відвідувач ботанічного саду Олександр. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

"Багато подібних садів є в інших містах України, тільки там територія більша. Їх відкривають, роблять вхід платним. Так згодом можна і в нас зробити, щоб люди платили, і були гроші на догляд за цим садом і на зарплату працівникам. Це тільки плюс для міста, бо це велика паркова зона, де люди можуть гуляти і відпочивати. Таким чином розвивається місто і його туристичний потенціал", — говорить житомирянин Костянтин.

Відвідувач ботанічного саду Костянтин. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Ще один відвідувач саду на ім'я Олександр розповів кореспондентам Суспільного, що в житомирський ботсад їх у школі водила на екскурсії вчителька біології. За словами Олександра, йому шкода, що сад занепадає.

"У місті в нас немає місць, куди можна було б сходити поспілкуватися з природою, помилуватися нею. Зараз ще така пора, що воно все без листя, без квітів – в такому сплячому стані, а як все розквітне, то набагато краще буде", — каже відвідувачка саду Інна.

Відвідувачі ботанічного саду Інна та Олександр. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Передісторія відкриття ботанічного саду у Житомирі

Раніше Суспільне повідомляло, що Житомирський ботанічний сад закритий для житомирян і потрапити на його територію можна лише, якщо потрібно зробити фотосесію або невеликими екскурсійними групами.

Вся територія Ботанічного саду Поліського національного університету вважається заповідною зоною. У коментарі Суспільному ректор Поліського національного університету Олег Скидан восени 2023 року розповідав, чи відкриють сад для вільного відвідування.

30 січня 2024 року на сесії Житомирської міськради депутати підтримали пропозицію депутатки Людмили Зубко звернутися до Міністерства освіти та науки України і до Поліського національного університету з тим, аби відкрити для відвідування Ботанічний сад.

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