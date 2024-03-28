Голова Національної асамблеї Франції прибула до Києва і виступила в Раді

Очільниця Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве сьогодні, 28 березня, приїхала в Київ разом із французькою делегацією.

Про це французька політикиня повідомила у соцмережі X.

"Приємне прибуття в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гассільюдом і Бенджаміном Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною асамблеєю українського народу. Дякую, дорогий Руслане Стефанчуку, за теплий прийом!" — йдеться у дописі Браун-Піве.

Як повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, голова Національної асамблеї Франції виступила у Верховній раді й під час промови заявила, що як європейка, вона відчуває "велику гордість" за українських парламентарів.

"Бо реформуючись і борючись з корупцією, ви не ухвалюєте закони для Євросоюзу. Ви змінюєте свою країну, щоб відігравати важливу роль в європейській родині. Навіть в складній ситуації вам треба зберігати важливість демократичних інституцій. Особливо коли російська пропаганда може використовувати будь-яку слабкість проти вас", — сказала Браун-Піве.

Політикиня також висловила впевненість у тому, що Україні вдасться повернути свої землі, яки нині окуповані Росією.

"Прийде день коли мирна Україна відновить свої територіальну цілісність. Прийде день коли міста мученики повстануть знов, коли воєнні злочинці заплатять, коли українське збіжжя годуватиме світ. Прийде день коли Україна не буде фронтом, а буде східними воротами ЄС. Цей день буде днем вашої перемоги. І тут ви можете розраховувати на Францію. Як на захист, так і подальше відновлення", — заявила вона.

Як повідомляло AFP у червні 2022 року Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) обрала Яель Браун-Піве головою, яка стала першою в історії жінкою на цій посаді.