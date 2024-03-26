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Франція передасть 78 гаубиць для України
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Франція передасть 78 гаубиць для України

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78 САУ Caesar 26 березня 2024 року, Франція
Самохідна артилерійська установка Caesar. САУ Caesar. Фото: з Твіттер Олексія Резнікова

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 26 березня заявив, що його країна вже незабаром доставить Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar. Про них заявили в січні цього року.

Про допомогу Україні Лекорню сказав на презентації стратегії озброєнь Франції, повідомило видання AP.

За словами урядовця, Франція, Україна та Данія домовилися про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дозволить Франції "швидко доставити" їх, щоб задовольнити нагальні потреби Києва на війні з Росією.

Крім того, Лекорню заявив, що у 2024 році Франція зможе виробити 100 тисяч 155-міліметрових снарядів, з них 80 тисяч піде для України і 20 тисяч для потреб — французької армії.

Міноборони Франції ще в січні поточного року пообіцяло, що виготовить для України 78 артустановок Caesar.

САУ Caesar є "флагманом французької артилерії". Має калібр 155 мм і здатна вести вогонь на відстань до 42 км. При цьому робить близько 6 пострілів за хвилину. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

Що відомо про передачу Україні САУ Caesar

Франція 22 квітня 2022 року вирішила надати Україні САУ Caesar калібром 155-мм. Мовилося про передачу 12 гаубиць із запасів французької армії.

Згодом міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна оголосив, що уряд продовжить постачання Україні 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Caesar.

19 січня 2023 року стало відомо, що Данія готова передати Україні 19 Caesar. Надання гаубиць супроводжувався навчальним пакетом для українців.

Військова допомога Франції для України

13 листопада міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що країна припинить постачання Україні озброєнь зі своїх арсеналів, для того, щоб Київ почав закуповувати зброю у французьких виробників коштом спеціально виділених на це грошей.

7 листопада очільник Міноборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що уряд країни додатково виділить 200 мільйонів євро до фонду підтримки, щоб українська армія могла продовжити закупівлю французької техніки.

За даними Franceinfo, очікується, що бюджет Міністерства оборони Франції збільшиться на 3,3 мільярда євро у 2024 році (+7,5%) і досягне 47,2 мільярда євро, відповідно до того, що передбачено новим законом про військове програмування на 2024 рік.

Наприкінці листопада у Київ завітав інженер-генерал з озброєння Франції Жан-Франсуа Док і заявив, що його країна продовжить надавати військову допомогу Україні у 2024 році.

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