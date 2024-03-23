НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Помилково вважати, що РФ зупиниться на Донбасі та в Криму" — Макрон зробив нову заяву про війну в Україні
Емманюель МакронФРАНЦІЯРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітика

"Помилково вважати, що РФ зупиниться на Донбасі та в Криму" — Макрон зробив нову заяву про війну в Україні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Емманюель Макрон
Емманюель Макрон. Фото: AP Photo/Omar Havana

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що думка про те, що що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, є помилковою.

Про це Макрон сказав, коментуючи заяву речника президента РФ Дмитра Пскова про те, що "через втручання Заходу "СВО стала війною", передає Reuters.

"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", — підкреслив французький президент.

Також Макрон, вкотре коментуючи свою заяву щодо можливості відправлення військ в Україну, наголосив, що його заяви були добре продумані і додав, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з РФ.

Що відомо про заяву Макрона стосовно відправки військ

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють військав Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Китай
Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня та зустрінеться із Макроном — Politico
Франція запропонує припинення вогню в Україні на час Олімпійських ігор — Макрон
Франція запропонує припинення вогню в Україні на час Олімпійських ігор — Макрон
Макрон: не буде миру в Європі, якщо Україна буде змушена капітулювати
Макрон: не буде миру в Європі, якщо Україна буде змушена капітулювати
&quot;Росія не переможе&quot; та заяви про французькі війська — як змінився президент Макрон. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
"Росія не переможе" та заяви про французькі війська — як змінився президент Макрон. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
На початок