Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що думка про те, що що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму, є помилковою.

Про це Макрон сказав, коментуючи заяву речника президента РФ Дмитра Пскова про те, що "через втручання Заходу "СВО стала війною", передає Reuters.

"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", — підкреслив французький президент.

Також Макрон, вкотре коментуючи свою заяву щодо можливості відправлення військ в Україну, наголосив, що його заяви були добре продумані і додав, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з РФ.

Що відомо про заяву Макрона стосовно відправки військ

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють військав Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.