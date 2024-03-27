Голова парламентської фракції Польської селянської партії Кшиштоф Пащик заявив, що Варшава та Київ близькі до угоди стосовно імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це депутат повідомив у ефірі PAP.

"Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, аби те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом. Я оптимістично налаштований щодо результатів", — зазначив Пащик.

За словами голови фракції, сторони "близькі до розв'язання цих проблем разом у діалозі" напередодні зустрічі міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського з українським колегою Миколою Сольським 27 березня у Варшаві та урядів держав 28 березня.

Депутат підкреслив, що угода має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на польській території.

Пащик вважає, що це саме та мета, якої Польща та Україна можуть досягти.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури.