У Херсоні зранку лунають вибухи: що відомо

Російські війська зранку 27 березня обстрілюють Херсон. У місті лунають вибухи. Є влучання у середмісті.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд. Власниця будинку не травмувалась, йдеться в повідомленні.

Коли російські війська почали обстрілювати Херсон мешканка пошкодженого будинку Зінаїда була на кухні, пили чай разом із сусідкою. У коментарі Суспільному жінка розповіла, що вибух був потужний.

"Як влупило, мене відкинуло в кухню. Сусідка встала, вискочила. Подивилися, а там чорний дим валив, кошмар! І все. Я чула тільки як скло сипалось і тріщало. Я там мало не втратила свідомість. Але все обійшлось. Тільки в хаті всі вікна повилітали", — каже Зінаїда.

Раніше в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені троє людей. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів.

Що відомо про обстріли Херсонщини 26 березня 2024 року

Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них — Солончаки, Іванівка та Тягинка.

Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили.

В Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали.

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