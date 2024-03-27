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Внаслідок російського обстрілу Херсона поранений літній чоловік
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Внаслідок російського обстрілу Херсона поранений літній чоловік

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Херсон, обстріли РФ, руйнування
Пошкоджені вікна у багатоповерхівці, Херсон, березень 2024 року . Фото: Суспільне Херсон

Близько 15:00 27 березня 2024 року російські військові обстріляли Херсон. Травмований 80-річний місцевий житель.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За повідомленням ОВА, у чоловіка діагностували поранення грудної клітини. Його доправили до лікарні.

Раніше керівник ОВА Прокудін повідомив, що російські війська 27 березня 2024 року обстріляли село Михайлівка Бериславського району, загинула людина.

Що відомо про обстріли Херсонщини 26 березня 2024 року

Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них — Солончаки, Іванівка та Тягинка.

Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили.

В Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали.

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