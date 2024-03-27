НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ вдарила по Михайлівці на Херсонщині: загинула людина
ОбстрілиДронВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Армія РФ вдарила по Михайлівці на Херсонщині: загинула людина

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли, Херсонщина
Зруйнований російськими снарядами будинок в одному із сіл Херсонщини, березень 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Російські війська 27 березня 2024 року обстріляли село Михайлівка Бериславського району Херсонської області, загинула людина.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як йдеться в повідомленні, військові РФ вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку. Смертельні поранення отримала його 61-річна власниця.

Раніше в ОВА повідомили, що російські війська зранку 27 березня обстрілюють Херсон. Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд.

Також в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені троє людей. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів.

Що відомо про обстріли Херсонщини 26 березня 2024 року

Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них — Солончаки, Іванівка та Тягинка.

Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили.

В Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Головні новини Запоріжжя 28 березня: місто атакували російські БПЛА типу шахед
Головні новини Запоріжжя 28 березня: вночі місто атакували російські безпілотники. Двоє людей поранені
Очевидці російської атаки дронами 28 березня про наслідки нічного обстрілу
"Важко, звісно, але тримаємося": жителька Запоріжжя про нічну атаку БпЛА армією РФ
Кафе, зруйноване внаслідок атаки "Шахедів" у Харкові
Нічна атака "Шахедів" на Харків: родині вибило вікна, які встановили три дні тому
Зруйновані будинки, Берислав, Херсонщина
Війська РФ знову дронами атакували Берислав на Херсонщині: поранені двоє людей
На початок