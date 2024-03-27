Армія РФ вдарила по Михайлівці на Херсонщині: загинула людина

Російські війська 27 березня 2024 року обстріляли село Михайлівка Бериславського району Херсонської області, загинула людина.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як йдеться в повідомленні, військові РФ вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку. Смертельні поранення отримала його 61-річна власниця.

Раніше в ОВА повідомили, що російські війська зранку 27 березня обстрілюють Херсон. Російські снаряди пошкодили офісну будівлю у центрі Херсона. Також вибуховою хвилею вибило шибки в будинку, розташованому поряд.

Також в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби поранені троє людей. Російські війська обстріляли 11 населених пунктів.

Що відомо про обстріли Херсонщини 26 березня 2024 року

Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них — Солончаки, Іванівка та Тягинка.

Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили.

В Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали.

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