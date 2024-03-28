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Обійняли посади в окупаційних органах влади. Трьох жителів Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
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Обійняли посади в окупаційних органах влади. Трьох жителів Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі

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Трьох жителів Херсонської області, які обійняли посади в окупаційних органах влади, підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, один з них став "начальником відділу спецінспекції з контролю за благоустроєм міста" в захопленій РФ адміністрації Херсона. Ще двоє обійняли посади "голови сільради Олексіївської тергромади" та "начальника Азовського теруправління Генічеського муніципального округу".

На псевдопосадах чоловіки виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції. Реалізовували накази та розпорядження окупаційної влади.

Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше прокуратура повідомила, що колишньому депутату Херсонської обласної ради, який обійняв посаду "начальника відділу освіти" в окупованій Каховці, заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Також прокуратура повідомили, що правоохоронці заочно оголосили підозру у пособництві РФ окупаційному "директору" Херсонського міського торговельного порту.

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