Колишньому депутату Херсонської обласної ради заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Йому загрожує до 10 років позбавлення воді з конфіскацією майна.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Слідчі встановили, що 50-річний підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами й очолив "відділ освіти" в окупованій Каховці. На посаді він перевів навчальні заклади на навчання за російськими стандартами, сприяв отриманню вчителями та вихователями паспортів держави-агресора, організовував виплату заробітної плати працівникам шкіл та дитячих садків у рублях, йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі повідомили, що до окупації Херсонської області чоловік обирався депутатом Херсонської обласної ради від проросійської партії, очолював один із заводів у місті Каховка та був засновником благодійного фонду. Досудове розслідування здійснює УСБ України в Херсонській області.

Раніше в поліції Херсонської області повідомили про ще одну підозру в колабораційній діяльності окупаційному "старості Комишанської селищної ради".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.