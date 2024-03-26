НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Очолив "відділ освіти" в окупованій Каховці. Колишнього депутата Херсонської облради підозрюють у колабораціонізмі
КолабораціонізмКРИМІНАЛПРОКУРАТУРАОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Очолив "відділ освіти" в окупованій Каховці. Колишнього депутата Херсонської облради підозрюють у колабораціонізмі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Колишньому депутату Херсонської обласної ради заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Йому загрожує до 10 років позбавлення воді з конфіскацією майна.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Слідчі встановили, що 50-річний підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами й очолив "відділ освіти" в окупованій Каховці. На посаді він перевів навчальні заклади на навчання за російськими стандартами, сприяв отриманню вчителями та вихователями паспортів держави-агресора, організовував виплату заробітної плати працівникам шкіл та дитячих садків у рублях, йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі повідомили, що до окупації Херсонської області чоловік обирався депутатом Херсонської обласної ради від проросійської партії, очолював один із заводів у місті Каховка та був засновником благодійного фонду. Досудове розслідування здійснює УСБ України в Херсонській області.

Раніше в поліції Херсонської області повідомили про ще одну підозру в колабораційній діяльності окупаційному "старості Комишанської селищної ради".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Колаборанти пропагандисти
Створює фейки та відбілює окупантів: головній редакторці донецького телеканалу оголосили про підозру
Колаборанти Луганщина суд вирок
Складає списки тих, хто підтримує Україну: засудили ексдепутата Старобільської райради від "ОПЗЖ"
СБУ, Маріуполь, колаборанти
Двом жителькам Маріуполя оголосили про підозру у співпраці з окупантами
Херсонщина, колишній голова Комишан, колабораціонізм
Колишньому голові Комишанської селищної ради Херсонщини оголосили ще одну підозру в колабораційній діяльності
На початок