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Під час окупації охороняли російські катівні. У Херсоні затримали чоловіка та жінку, які працювали на армію РФ
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Під час окупації охороняли російські катівні. У Херсоні затримали чоловіка та жінку, які працювали на армію РФ

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Служба безпеки України викрила чоловіка та жінку, які під час окупації Херсона працювали на російських військових, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.

Про це у Telegram повідомила Служба безпеки України.

Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення РФ двоє людей підтримали окупантів. Їх призначили до складу "адміністрації" російської катівні, яка діяла на базі захопленої на той час виправної колонії Херсона. Вони обійняли посади "інспекторів відділу охорони" окупаційного об’єкта.

Як встановило розслідування, підозрювані охороняли камери, до яких російські військові ув’язнювали учасників руху опору в регіоні. У камерах окупанти застосовували до потерпілих тортури та намагались "вибити" з них згоду на співпрацю проти України.

Після звільнення Херсона чоловік та жінка переховувались від правосуддя, постійно змінювали адреси проживання. Служба безпеки встановила місця їхнього перебування і затримала. Їм оголосили підозру у колабораційній діяльності. Наразі чоловік та жінка перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Що відомо про російські катівні на Херсонщині

Під час окупації Херсона у місті "працювали" близько 20 катівень, куди забирали та піддавали тортурам українських активістів. Скільки людей утримували в них остаточно не відома, але близько 400 — вважають безвісти зниклими.

За даними поліції станом на 14 січня 2023 року російські окупанти облаштували дві катівні в одному з сіл тимчасово окупованого Скадовського району.

3 січня 2023 року у Херсоні в підвальному приміщенні будівлі головного управління поліції Херсонської області спеціалізована слідчо-оперативна група виявила катівню, яку облаштували російські окупанти.

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