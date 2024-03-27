Збирався втекти за кордон. У Херсоні СБУ затримала "охоронця" російської катівні

Співробітники СБУ викрили та затримали у Херсоні місцевого жителя, який у період окупації міста "охороняв" російську катівню.

Про це в Telegram повідомила Служба безпеки України.

Як йдеться в повідомленні, після звільнення Херсона, чоловік спалив "посвідчення тюремного наглядача" та переїхав до орендованої квартири. Тут збирався переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років. Потім збирався виїхати за кордон як переселенець з півдня України, повідомили в СБУ.

При обшуку в оселі затриманого виявили мобільний телефон із доказами, а також формений одяг російського зразка, який йому видали "на роботі", йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення підозрюваний працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві.Та коли війська РФ захопили Херсон він добровільно обійняв посаду "молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки" окупаційної виправної колонії.

Відомо, що він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору, тут катували українських патріотів і намагалися "вибити"» з них згоду на співпрацю з агресором, повідомили в СБУ.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Раніше слідчі СБУ в Івано-Франківській області заочно оголосили підозру "начальниці управління праці" окупаційної адміністрації Генічеська на Херсонщині.

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