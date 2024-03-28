Протягом 27 березня російська армія атакувала Миколаїв, Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок удару по місту пошкоджена інфраструктура, кількість травмованих зросла до 12 людей.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.

У військовій адміністрації зазначили, що 27 березня близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Армія РФ застосувала балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою "Іскандер М", відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке ліквідували надзвичайники.

Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків.

Крім того, 27 березня об 11:00 внаслідок російського удару безпілотником типу "Ланцет" в селі Лупареве Галицинівської громади пошкоджено господарчу споруду в приватному житловому секторі. Люди не травмувалися.

Також 27 березня о 12:45 та 12:54 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає.

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