Нацбанк може відмовитися від прив'язки курсу гривні до долара

Національний банк України може відмовитися від американського долара як основної валюти курсової прив'язки, якщо роль євро продовжить зростати в розрахунках у державі.

Про це повідомили в НБУ.

Як зазначається, у кінці лютого Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків вперше здійснила перший періодичний огляд індикаторів валютного ринку (офіційного курсу нацвалюти до іноземних валют, облікової вартості банківських металів, довідкового значення курсу гривні до долара).

Хоч валютна структура угод на українському валютному ринку підтверджує статус долара як ключової курсоутворюючої валюти, але у сегменті операцій фінансових установ із клієнтами кількість угод в євро у загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання. Так, частка угод в євровалюті за операціями з придбання безготівкової валюти клієнтами наблизилася до 50%.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив'язки", — наголосили в Нацбанку.

За підсумками здійсненого огляду, зроблено такі висновки:

хоч зараз індикатори валютного ринку країни та методологія розрахунку відповідають умовам та потребам ринку, проте варто доповнити розрахунком довідкового значення курсу національної валюти до євро;

доцільно перейти до єдиного (щоденного) переліку валют для встановлення офіційного курсу гривні та припинити надсилання інформації про встановлений офіційний курс абонентам системи електронної пошти НБУ.

Періодичний огляд індикаторів валютного ринку — спеціальна процедура, метою якої є оцінка наявності зрушень на ринку та, або виникнення інших підстав, що можуть свідчити про необхідність заміни існуючих індикаторів, коригування їхньої методології чи інших важливих аспектів, пов'язаних з їхнім розрахунком і оприлюдненням (час, порядок публікації тощо).

Періодичний огляд здійснює Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків. Вперше він був проведений у лютому 2024 року.