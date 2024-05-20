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НБУ підвищив курси долара та євро

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Національний банк України
Національний банк України. УНІАН

Національний банк України підвищив офіційні курси євро і долара до гривні. Курс євровалюти оновив історичний максимум.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,665 грн за 1 долар — +0,2378 грн порівняно з 39,4272 грн за 1 долар.

Курс євро становитиме 43,0802 грн за 1 євро — +0,3253 грн порівняно з 42,7549 грн за 1 євро. Це історичний максимум. Попередній був встановлений 16 травня — 42,8501 грн за 1 євро.

У січні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.

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