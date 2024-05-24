Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ

Національний банк України (НБУ) 24 травня встановив курс гривні до долара США у 40,1153. Це історичний максимум.

Курс можна перевірити на сайті НБУ.

Євро за даними станом на вечір 24 травня становить 43,4910 грн. Це також максимальний показник. Попередній рекорд був встановлений напередодні, 23 травня, — 43,1106.

За день до рекорду показник долара США становив 39,8250. Це вперше курс долара перетнув позначку в 40 грн.

Попередні показники

Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн). Курс євро того дня становив 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0810 грн).

20 травня НБУ знову підвищив курси міжнародних валют. Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на рівні 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн). Курс євро — 43,0802 грн за 1 євро (+0,3253 грн).

У січні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.