Армія відновлення: робота для безробітних та допомога постраждалим громадам

На Миколаївщині відбуваються роботи в рамках проєкту "Армія відновлення". Він був запроваджений урядом восени 2022 року і передбачає виконання різного роду суспільно-корисних робіт.

Хто може долучитися, які зараз роботи виконують та що за це отримують люди на Миколаївщині дізнавалися кореспонденти Суспільного.

За словами заступниці директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмили Алпєєвої, долучитися до робіт пропонують всім охочим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, а також внутрішньо переміщеним людям.

"Були роботи з відновлення розвалених будівель, роботи з ремонту будівель соціальної сфери, розчищення завалів, рубання дров для військових і населення. Це роботи, які дозволяють сьогодні відновити нашу державу", — розповідає посадовиця.

Заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

У 2023 році суспільно-корисні роботи відбувалися в 45 громадах області.

"Минулого року ми залучили понад 4000 людей, які у нас стояли на обліку. І було виплачено заробітну плату з Фонду обовʼязкового державного соціального страхування на випадок безробіття майже 30 мільйонів гривень", — говорить Людмила Алпєєва.

Суспільно-корисні роботи . Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

У 2024 до "Армії відновлення" долучилися майже 1200 людей, на заробітну плату їм було виділено приблизно 10 мільйонів гривень. За словами працівниці сільради Лідії Фролової, в деокупованій Первомайській селищній громаді до робіт залучена 21 людина.

"Нині в нас школа зруйнована, її підготували до демонтажу. Зараз ми збираємо плитку і виносимо меблі, які могли б врятувати. Люди добрі, працюють дуже добре. Всі віддані, бо знають, що це їхнє селище", — говорить Лідія Фролова.

Працівниця Первомайської сільради Лідія Фролова. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Місцева жителька Тамара Порубайло каже, долучилася до робіт, адже, пропрацювавши 26 років молодшою медсестрою, залишилася без роботи.

"Зараз за новими реформами не потрібно стільки молодших сестер. Робота важка — це все вигрібати. Коли кожен рік прибираєш — це одне, а коли два роки нічого не робили — дуже важко", — говорить Тамара.

Зруйнована школа, яка готова до демонтажу. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Зі слів заступника начальника селищної військової адміністрації Валерія Ліщука, роботи в громаді розпочалися навесні 2023 року. Нині від благодійної організації "U-LEAD" отримали автомобіль. Він має перевозити вантажі і за потреби доставляти працівників з одного населеного пункту громади до іншого.

На жаль, ми ще не повністю стали на ноги в бюджетному плані, є певні проблеми. Потреба є в інвентарі для працівників. Наприклад, тих же бензокіс у нас немає. Також нам потрібен садовий інвентар — граблі, лопати.

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