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"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім
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"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім

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Шостий день розбирає завали власного дому, зруйнованого російською ракетою, хмельничанин Євген Корольков. Чоловік каже, зараз його сім’я та сім’я сина, яка тут проживала, залишилися без даху над головою.

Євген — військовий, і після відпустки має вирушити на фронт. До того часу хоче розібрати те, що лишилося від оселі. Сім’я просить небайдужих долучитися до розбору завалів.

"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім
Шостий день поспіль друзі, знайомі та просто небайдужі приходять розбирати завали зруйнованого російською ракетою будинку Королькових. Суспільне Хмельницький

У день атаки загинули батьки Євгена: Валентина та Анатолій Королькові. З-під завалів будинку врятували невістку Марію.

"От там, де Машу відкопали, там була кімнатка. От там, де яма, там теж була кімнатка. Решта – це від старої хати ось це все. Воно прилетіло якраз туди, де була мамина кімната. А ось тут, де була кухня, там була татова. І його отут ми разом із рятувальниками діставали, відкопували. А маму знайшли аж на подвір'ї, її туди викинуло", — розповідає Євген.

Зі слів чоловіка, його батько був дуже хазяйновитим і намагався все зробити так, як у приватній забудові.

"Старався, щоб і хата була, і гараж біля хати. Мама теж постійно щось на городі садила, а тепер це ось все, що від того городу й залишилося".
"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім
Вирва на місці, де ще недавно стояв будинок родини Королькових, було обійстя, на якому любили поратися загиблі батьки. Суспільне Хмельницький

З городу зараз вивозять рештки цегли та сміття. Розбирати завали, каже Євген, допомагають, зокрема, друзі та побратими.

"Долучаються родичі, долучаються знайомі, навіть незнайомі люди приходять. Хлопці з ТЦК от сьогодні прийшли", — каже Євген.

Один із військових, Дмитро Бас розповідає: захищаючи Запоріжжя також допомагав місцевим жителям розбирати зруйновані ворогом домівки.

"Бачив, як ворог руйнує цивільну інфраструктуру, домівки людські. У військові об’єкти майже не потрапляє. Гинуть мирні люди, діти".
"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім
На подвір'ї зруйнованого будинку наразі залишилися жити лише дві домашні собаки, які чудом вціліли під час ракетного удару. Суспільне Хмельницький

Побратим Євгена Вадим Ліпейза теж допомагає розбирати завали.

"Тут були плити, ми їх розбивали, вивозили шматками, доски були тут, вчора вивозили. Допомагаємо, чим можемо, але все одно рук не вистачає, сил".
"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім
Колись у цьому будинку проживало три родини, три покоління Королькових. Найстарше загинуло від ракетного удару, родина сина та онука залишилися без даху над головою. Суспільне Хмельницький

Євген теж військовий, після відпустки їде на фронт. До того часу, каже, хоче встигнути прибрати руїни, бо сім’я його та сина залишилася без дому. Зараз живуть у друзів.

"Ми зараз фактично безпритульні, у нас нема ні житла, ні майна. Ото трохи тих речей, що були, що ми з собою в сумці взяли — все. Немає ні вдітися, ні взутися, ні голову прихилити", — говорить чоловік.
"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім
Військові з ТЦК допомагають родині Королькових розбирати завали їх рідного дому. Суспільне Хмельницький

Хмельничани, які мають можливість допомогти розібрати завали, каже Євген, можуть долучитися, він та його родина будуть лише вдячні за таку допомогу.

"Матеріал, виходить, цеглу, намагаємося врятувати, може пригодиться, щоб щось відбудовувати. Як військовий — поставлю палатку і буду жити, а куди я дінуся. Реально просто нема куди йти — ні мені, ні моїй сім’ї, а роботи тут — ви самі бачите".
"Зараз ми фактично безпритульні", — родина хмельничан через російську атаку втратила не лише рідних, але й власний дім
Вцілілі цеглини складають на купки - планують в подальшому використати їх на будівництві нової хати. Суспільне Хмельницький

Що відомо про російську атаку 22 березня у Хмельницькому

  • 22 березня російські війська атакували Хмельницьку область ударними БпЛА та крилатими ракетами.
  • Внаслідок російської атаки у Хмельницькій громаді були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки, зокрема, й багатоповерхівка у одному з мікрорайонів міста.
  • Під завалами зруйнованого внаслідок атаки будинку загинули двоє людей, ще одну 21-річну жінку вдалося врятувати.
  • В Офісі Генерального прокурора повідомили, що на Хмельниччині розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу, який завдали росіяни по місту й області вранці 22 березня 2024 року.

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