Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із загиблими внаслідок російської атаки 22 березня Валентиною та Анатолієм Корольковими. Того дня подружжя опинилося під завалами власного будинку.

Провести в останню путь подружжя прийшли рідні, друзі та знайомі.

Провести в останню путь пару прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них і сусідка по дачі Лідія Сінькова.

"Я товаришувала з Валентиною та Анатолієм 38 років. Між нашими ділянками не було жодного забору – тільки стежка втоптана. Дуже багато вечорів разом провели. Попрацювали, зібралися, поговорили, в чомусь порадилися, потішилися, в чомусь – поплакали", – каже Лідія.

Родину Королькових жінка називає зразковою.

"Вони дуже гарно жили. Це був приклад, напевно, життя сім’ї. Вони все разом, злагоджено робили, усе було дуже добре", – зізнається Лідія Сінькова.

У Хмельницькому прощаються із загиблим внаслідок ракетного обстрілу подружжям, 24 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Попрощатися із подружжям Королькових прийшла і Галина Кравчук. 46 років тому Анатолій хрестив її сина.

"Не можу змиритися. Сім’я була дуже хороша, позитивна. Спілкування було з ними дуже приємним. Зустрічалися часто", – говорить Галина Кравчук.

Люди прийшли попрощатись із загиблим внаслідок ракетного обстрілу подружжям, 24 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Рідні, друзі та знайомі прийшли провести в останню путь подружжя Королькових. Наталія Ковальчук – колега їх сина і подруга родини. Пригадує, як невістка Оксана згадувала в спілкуванні свекрів.

"Так, як свекруха і свекор до Оксани дуже добре ставилися, то вона їх за рідних батьків вважала. Знаю, що дуже онуків любили. Вони виняньчили їх, вибавили. Дуже хороші, порядні. Дуже шкода, що так сталося", – каже Наталія Ковальчук.

Під час російської атаки 22 березня в будинку з Валентиною і Анатолієм Корольковими була дружина їхнього онука. Вона вижила. З множинними травмами її госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. У загиблої пари залишилися діти та онуки.

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