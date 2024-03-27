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Заяви Макрона про можливу відправку військ в Україну розлютили американських посадовців — Bloomberg
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Заяви Макрона про можливу відправку військ в Україну розлютили американських посадовців — Bloomberg

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Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон виступає під час пресконференції в Єлисейському палаці в Парижі, 26 лютого 2024 року. АР/Pool/Gonzalo Fuentes

Заяви глави Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправки військ в Україну розлютили посадовців США, які вважають, що такий крок "може спровокувати зіткнення з Росією".

Про це пише Bloomberg, посилаючись на чиновників, знайомих з дискусіями між союзниками по НАТО.

"Натяки Макрона були зроблені, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна думати, сказав він тоді, але офіційні особи, знайомі з дискусіями НАТО щодо України, заявили, що вони (натяки — ред.) могли мати протилежний ефект", – йдеться у статті.

За словами високопоставленого американського посадовця, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправки військ, президент Франції Макрон зумів розвіяти ту "неоднозначність, яка існувала щодо червоних ліній союзників" по Альянсу.

Інші посадовці, з якими говорили журналісти видання, також зазначили, що "коментарі Макрона також були "не дуже розумними" з точки зору оперативної безпеки, особливо з огляду на те, що кілька країн вже мають "певний персонал в Україні".

Що відомо про заяву Макрона стосовно відправки військ в Україну

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.

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