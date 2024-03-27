Україна потопила або вивела з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі. Це завдало сильного удару по військовому потенціалу Москви.

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Про це у коментарі АР заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він нагадав, що удар Сил оборони 23 березня вразив російський десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який стояв у доці в Севастополі в окупованому Росією Криму. До того, як Росія захопила його під час анексії Чорноморського півострова в 2014 році, корабель входив до складу ВМС України.

Від удару пошкоджень зазнали і великі десантні кораблі "Азов", "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". Вони не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.

За словами Плетенчука, за понад два роки Силам оборони України наразі вдалося знищити або вивести з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Водночас він визнав, що потоплено лише два з близько десятка російських ракетоносців, і пообіцяв, що Україна продовжить завдавати ударів.

"Наша кінцева мета — повна відсутність військових кораблів так званої Російської Федерації в Азовському та Чорноморському регіонах", — сказав речник ВМС.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

У ЗСУ підтвердили, що успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі.