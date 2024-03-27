Ukraina, Qara deñizdeki bütün rus arbiy gemileriniñ üçünden birini ya battırdı ya da bozdı. Bu, Moskvanıñ arbiy qabiliyetine büyük zarar ketirdi.

ADQniñ nutuqçısı Dmıtro Pletençuk ARğa bunı bildirdi.

O hatırlattı ki, saban ayınıñ 23-ünde Mudafaa quvetleri, Rusiye tarafından işğal etilgen Qırımnıñ Aqyar şeerinde turğan "Kostântın Olşanskıy" rus desant gemisine ateş açtı. Aynı zamanda 2014 senesi Qaradeñiz yarımadası işğal etilgen vaqıt Rusiye onı zapt etti. Bu gemi, Ukraina ADQniñ terkibinde edi.

Ateş neticesinde büyük desant gemileri "Azov" ve "Yamal", istihbarat gemisi "İvan Hurs" ta bozuldı. Yaqın kelecekte olar arbiy vazifelerni yapamazlar.

Pletençuknıñ sözlerine köre, eki sene boyunca Ukraina Mudafaa quvetleri, Rusiye Qaradeñiz flotunıñ gemileriniñ üçünden birini ya battırmağa ya da bozmağa becerdiler. Aynı zamanda o tasdıqladı ki, tahminen on rus raketa taşıyıcı gemisiniñ tek ekisi batıldı ve söz berdi ki, Ukraina ateş açmağa devam etecek.

"Bizim esas maqsadımız, böyle degen Rusiye Federatsiyasınıñ arbiy gemileriniñ Azaq ve Qaradeñiz bölgelerinde olmamasıdır", — dep ADQniñ nutuqçısı ayttı.

Saban ayınıñ 23-ünde Aqyardaki patlamalar aqqında ne bilemiz

Saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde işğal etilgen Aqyarda bir qaç şiddetli patlama duyuldı. Yerli sakinler şeerde 10 patlama saydılar. Şeerniñ işğal gunernatorı Mıhaylo Razvojaev, şeerde Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanı aqqında haber berdi.

“Birinci malümatqa köre, bir qaç ava maqsadı tüşürildi. Aqyar Qurtarıcı hızmetiniñ bilgilerine köre, şu anda qayd etildi ki, Şçerbak soqağı rayonında bala parçanen yaralanğan. Bundan ğayrı, İnsustrialna rayonında parçalar tüşti. Maşna ve topraqtaki ot yana”, - dep bildirdi o.

Bundan ğayrı, yerli Telegram kanalları, rus Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanınıñ videosını çıqarıp yayınladılar.

“Ateş” arbiy-vatanperver areketiniñ bilgilerine köre, saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde raketa ücümi neticesinde “quvetçiler” ve RF FSB işçileri telefonlarını teşkermek içün yerli sakinlerniñ dairelerine keteler.

USQ tasdıqladılar ki, işğal etilgen Aqyarda "Yamal" ve "Azov" büyük desant gemleri, alâqa merkezi, RF QD flotunıñ bir qaç astyapı obyektini muvafaqiyetnen bozdılar.