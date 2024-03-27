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Військові РФ вночі на Донеччині обстріляли Лиман ракетою
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Військові РФ вночі на Донеччині обстріляли Лиман ракетою

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Донеччина, наслідки обстрілів 26 березня 2024 року
Руйнування на території приватного домоволодіння внаслідок обстрілів 26 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

У ніч на 27 березня російські окупанти вдарили по Лиману ракетою "С-300" та зруйнували приватний будинок. Інформації щодо загиблих чи поранених немає.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Російські окупаційні війська 26 березня обстріляли одинадцять населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 28 цивільних об'єктів.

"Протягом минулої доби ворог завдав 17 ударів по житловій забудові, по лінії зіткнення — 1922. Внаслідок артилерійських обстрілів Торецька пошкоджено дві приватних оселі, підприємство та критична інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, по Новогродівці російські війська поцілили двома ракетами "С-300", де загинули двоє людей, ще одна людина поранена, також пошкоджені два приватних будинки, банківське відділення, інфраструктура підприємства.

На Михайлівку російські війська скинули авіабомбу "КАБ-250" — пошкодили дві оселі та адмінбудівлю, а Галицинівку обстріляли з РСЗВ "Ураган", де руйнувань зазнали 4 приватних будинки, гараж і 4 цивільних авто, розповіли у відомстві.

Які населені пункти опинились під обстрілами 26 березня:

  • Курахове,
  • Новогродівка,
  • Селидове,
  • Торецьк,
  • Гостре,
  • Очеретине,
  • Ямпіль,
  • Віролюбівка,
  • Галицинівка,
  • Карлівка,
  • Михайлівка.

Руйнувань зазнали:

  • 11 житлових будинків,
  • гуртожиток,
  • підприємства,
  • фермерське господарство,
  • відділення банку,
  • автомобілі,
  • електромережі.

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