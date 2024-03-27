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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ двоє загиблих та одна поранена людина
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На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ двоє загиблих та одна поранена людина

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Донеччина, обстріли 25-26 березня 2024 року
Понівечена будівля внаслідок обстрілу Донеччини 25-26 березня 2024 року. Фото: Тelegram/Вадим Філашкін

Протягом 26 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули двоє жителів у Новогродівці. Також у населеному пункті поранення отримала одна людина.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1893 загинули,
  • 4739 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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