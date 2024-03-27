Протягом 26 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули двоє жителів у Новогродівці. Також у населеному пункті поранення отримала одна людина.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1893 загинули,
- 4739 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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