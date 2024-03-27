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"Нібито з Казахстану". До Євросоюзу через Польщу експортують підсанкційну білоруську деревину — розслідування
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"Нібито з Казахстану". До Євросоюзу через Польщу експортують підсанкційну білоруську деревину — розслідування

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Білоруська деревина, яка потрапила під санкції, завозиться на територію Євросоюзу через Польщу. Для цього використовують підроблені документи про те, що сировина прямує з Казахстану. У польській митниці кажуть, що не мають фізичної можливості перевіряти справжність усіх митних декларацій.

Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), "Білоруського розслідувального центру" та видання Gazeta Wyborcza.

Журналісти виявили, що після запровадження санкцій щодо деревини з Білорусі навесні 2022 року, суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану. Так, за даними Євростату, у 2022 році з Казахстану ввезли товарів із дерева на 14 мільйонів євро, а у 2023-му цей показник збільшився майже вп'ятеро — до 68 мільйонів.

Вони проаналізували один із контрактів між казахстанською фірмою Nurr-electro та польською PLRBL на поставку палісаду із сосни на суму майже мільйон євро. Контракт датований жовтнем 2022 року, поставка — початком 2023 року.

"Виявилося, що підписи та відбитки печаток на документі казахстанської Nurr-electro сфальсифіковані, і, як зазначили двоє незалежних експертів із графічного дизайну, накладені на документи за допомогою фоторедактора", — йдеться у матеріалі.

Окрім цього, юрист казахстанської компанії Nurr-electro Арман Тулієвич у коментарі журналістам зазначив, що "не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару" і "у нас немає такої печатки". А представник білоруської компанії-перевізника "Галлардо" зізнався, що товар із Білорусі: "ми з Казахстану не везли, ми з Білорусі везли, нам там завантажили", сказав він.

Єдиний власник польської компанії-покупця PLRBL цієї деревини Олег Янович відмовився розмовляти із журналістами з цього приводу.

Також розслідувачі за допомогою власних джерел на ринку з'ясували, що відвантаження деревини відбувалось зі складу білоруського підприємства, власником якого є вже згаданий Янович.

Що каже польська влада

У Міністерстві закордонних справ Польщі у відповіді на запит журналістів заявили, що питання обходу санкцій не належить до їхньої компетенції. У Митній службі Польщі заявили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації. З Міністерства внутрішніх справ Польщі надійшла відповідь, що за викладеними у запиті фактами розпочалася перевірка, але від подальших коментарів у відомстві утримались.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз ввів обмеження на ввезення деяких товарів із Білорусі через надання Росії власної території у якості плацдарму для наступу. У березні 2022 року ЄС запровадив санкції у тому числі й щодо білоруської деревини, значна частина якої постачалася в Європу.

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