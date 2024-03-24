Польща направляє додаткові війська на кордон із Білоруссю

Польща має намір посилити присутність своєї армії на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише польська агенція PAP.

"Ми посилимо присутність польської армії в Підляському, Люблінському, Вармінсько-Мазурському та Підкарпатському воєводствах", — сказав голова Міністерства оборони Польщі.

За даними агентства, воєводства межують з Білоруссю, Росією, Литвою та Україною. У своїй промові міністр зазначив, що постійна присутність польської армії на прикордонних територіях покликана стримати потенційних противників.

Пізніше глава Міноборони Польщі на пресконференції повідомив, що минулого тижня відбулося засідання комітету з національної безпеки, однією з тем якого обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Останнім часом почастішали спроби нелегального перетину кордону.

З літа 2021 року на кордоні спостерігається міграційний тиск з білоруської сторони. За даними прикордонної служби, у 2024 році було понад 2,3 тисячі спроб незаконного перетину кордону.

Що відомо про ситуацію на польсько-білоруському кордоні

Польські прикордонники та поліцейські 4 серпня 2021 року затримали 62 нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі із Білорусі. За незаконний перетин польсько-білоруського кордону тоді було затримано 50 громадян Іраку, 11 громадян Ірану та 1 громадянина Камеруну. Також правоохоронці затримали українця, який намагався "забрати" кількох іноземців.

24 серпня 2021 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща планує побудувати огорожу заввишки 2,5 метри на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні 2022 року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

12 серпня 2023 року польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

20 серпня повідомлялось, що польсько-білоруський кордон із території Білорусі намагалися незаконно перетнути 124 нелегальні мігранти з країн Африки та Азії.