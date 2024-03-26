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Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
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Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям

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Президент України Володимир Зеленський очікує, що зміни очільників Служби зовнішньої розвідки (СЗР) та Ради національної безпеки та оборони (РНБО) посилять можливості Києва прогнозувати події та впливати на процеси, від яких залежить нацбезпека.

Про це глава держави говорив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський подякував Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Данілов працював секретарем 4,5 роки. Він переводиться на інший напрямок, але детальніша інформація про це буде пізніше, зазначив президент.

На думку Володимира Зеленського, новий секретар РНБО Олександр Литвиненко поєднає свій досвід керівництва СЗР із завданнями, які нині постають перед Радою. Новий керівник зовнішньої розвідки Олег Іващенко також має відповідний досвід.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — підкреслив Зеленський.

Президент ще раз привітав із 10 річницею заснування Національної гвардії України. Він особисто подякував окремим підрозділам та військовим НГУ за ефективні дії на фронті. Додатково відзначив роботу всіх бійців Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега".

Зеленський повідомив, що підписав указ про присвоєння звання Герой України (посмертно) командиру 1 загону"Омеги" полковнику Андрію Приймаченку.

Нагадаємо, у вівторок, 26 березня президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Натомість призначив главою РНБО Олександра Литвиненка, якого перед цим звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки. А СЗР тепер очолюватиме Олег Іващенко, відповідно до указу Зеленського.

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