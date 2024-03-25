Зеленський підписав закон про ринки капіталу

Президент України Володимир Зеленський 25 березня підписав законопроєкт № 5865 щодо діяльності ринків капіталу, від якого залежить отримання допомоги на $1,5 млрд Світового банку.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 22 березня Зеленський підписав зміни до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", а вже 25 березня документ розіслали відомствам.

22 лютого Верховна Рада ухвалила закон про ринки капіталу. У пояснювальній записці написано, що він потрібен, аби протидіяти фінансовим пірамідам в Україні, боротися з їх створенням.

Що таке ринок капіталу та для чого був ухвалений закон про нього

Ринок капіталу — це специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом угоди є позичені гроші і де формуються попит і пропозиція на позики.

Цей закон, за словами авторів, дозволить запобігати:

маніпулюванням;

інсайдерській торгівлі;

незаконному використанню інсайдерської інформації;

іншим зловживанням на ринках капіталу.

Як пояснював голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев, цей закон побудує регулювання, нагляд і контроль на ринках капіталу та організованих товарних ринках в Україні, а також запобігатиме зловживанням на цих ринках. Усе це — відповідно до Принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO).

За словами народного депутата Ярослава Железняка, Закон про ринки капіталу був вимогою Світового банку в рамках реалізації програми DPL. Україна може отримати від Світового банку позику у 1,5 млрд доларів. Для цього вона мала до 5 березня 2024 року ввести в дію три закони: "Про електронні аграрні розписки", про корпоративне управління та про ринки капіталу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що ці гроші підуть на фінансування субсидії для ВПО та пенсійні виплати. Перші два закони Зеленський вже підписав.

Чому законопроєкт могли не підписати — звернення НКЦПФР

На початку березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звернулась до президента з проханням застосувати до закону право вето з правками. У Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) наголосили, що закон має бути доопрацьований.

Як писала "Економічна правда", голова НКЦПФР Руслан Магомедов просив про ветування закону з двох причин. По-перше, комісія хотіла сам встановлювати штатний розпис і рівень зарплати (зараз це робить уряд). По-друге, Магомедов жив із керівницею департаменту брокерського обслуговування клієнтів "Інвестиційний капітал Україна", а новий закон розцінює як конфлікт інтересів те, що працівники НКЦПФР та члени їхніх сімей мають частку в підконтрольних учасниках ринку, отримують від них матеріальну винагороду чи обіймають посаду в комісії.