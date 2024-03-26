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Гвардійці встановили прапор України у тилу російських окупантів
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Гвардійці встановили прапор України у тилу російських окупантів

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НГУ, Прапор України, ЗСУ
Прапор України у тилу російських військ. Кадр з відео 13 бригади НГУ

Нацгвардійці встановили прапор України у тилу російських окупантів на Лиманському напрямку Донеччини. Прапор розмістили на опорі ЛЕП за допомогою квадрокоптера.

Про це повідомляє 13 бригада Національної гвардії України "ХАРТІЯ".

"Аеророзвідники бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона встановили прапор України на опорі високовольтної лінії над позиціями РФ. Зухвалу операцію зі встановлення прапора хартійці влаштували на честь 10-ї річниці створення Національної гвардії України", — йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що синьо-жовтий стяг встановлений в тилу російських окупантів на Лиманському напрямку.

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