Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко підтвердив, що "надасть усе, що від нього вимагатиметься, для всебічного і об’єктивного розслідування". Справу відкрили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) після журналістського розслідування "Схем" про майно і родину Кириленка.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі АМКУ.

САП та НАБУ нещодавно розпочали кримінальне провадження щодо голови АМКУ Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Це сталося після того, як журналісти "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що родичі з боку дружини Кириленка придбали "елітне майно" в Ужгороді, Києві та області на 70 млн грн, що не відповідає їхнім заробіткам.

Що відомо про Павла Кириленка

Павло Кириленко керував Донецькою обласною військовою адміністрацією понад чотири роки — з літа 2019-го. Перед тим він був на посаді військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Кириленко родом з Донецької області, з окупованої з 2014 року Макіївки. Як розповідав Кириленко в інтерв'ю Суспільному, він був у нині окупованому РФ Донецьку востаннє у червні 2014 року. Частина його родини лишилась в окупації. На питання про них, Кириленко жорстко відповів: "Хочете, жорстко відповім? У мене немає там сім’ї. Немає нікого, немає людей цих. І вони про це знають".

Павло Кириленко має юридичну освіту: закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого у Харкові, працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим і в Генпрокуратурі.

У 2022 році на посаді начальника Донецької ОВА зарплатня Павла Кириленка з урахуванням окладу, надбавок та премій склала 846 тисяч 991,21 гривні.

5 вересня після погодження уряду, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької обласної військової адміністрації. Як було написано в документі, Кириленко подав відповідну заяву.

6 вересня 2022-го Верховна рада підтримала кандидатуру Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.