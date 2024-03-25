Колишньому високопосадовцю ЗСУ, якого ДБР викрило на незаконному збагачені, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це в етері телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 мільйонів гривень, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень", — сказала вона.

21 березня ДБР затримало колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ через незаконне збагачення на майже 58 мільйонів гривень.