НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Незаконне збагачення на 58 млн грн: суд відправив під варту експосадовця ЗСУ
КОРУПЦІЯЗСУПодії

Незаконне збагачення на 58 млн грн: суд відправив під варту експосадовця ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Колишньому високопосадовцю ЗСУ, якого ДБР викрило на незаконному збагачені, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це в етері телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 мільйонів гривень, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень", — сказала  вона.

21 березня ДБР затримало колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ через незаконне збагачення на майже 58 мільйонів гривень.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник
На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок
ЗАтримання
У Сумах затримали директора лікарні та депутата облради, які пропонували начальнику МВА хабар у 100 тис. доларів
Павло Кириленко АМКУ Антимонопольний комітет України
Голова АМКУ Кириленко надасть усе необхідне у справі, яку відкрили після журналістського розслідування
Затримання Лисенка
Правоохоронці завершили слідство у справі про хабарництво міського голови Сум та директора департаменту інфраструктури
На початок