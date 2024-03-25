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НАБУ та САП порушили кримінальну справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування "Схем"
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НАБУ та САП порушили кримінальну справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування "Схем"

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Корупція
Голова АМКУ Павло Кириленко. Єлизавета Серватинська/Суспільне

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації". Це сталося після того, як журналісти "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що родичі з боку дружини Кириленка придбали "елітне майно", яке не відповідає їхнім заробіткам.

Цю інформацію Суспільному підтвердили у САП.

Прокурорами САП та детективами НАБУ за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми": Як родина ставленика Зеленського Кириленка "обросла" елітним майном на 70 млн грн під час війни" та "Голова АМКУ Кириленко не задекларував нерухомість та авто, якими користується він і його родина" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2Декларування недостовірної інформації. та ст. 368-5 КК УкраїниНезаконне збагачення", — йдеться у повідомленні.

У САП також зазначили, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ і наголосили, що голова АМКУ Кириленко станом на день надходження запиту не є підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП.

21 березня журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували матеріал, у якому йшлося, що у родичів голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка є "елітне майно" на 70 мільйонів гривень. Це, зокрема, будинок у Київській області, апартаменти в Ужгороді та незадеклароване житло у столиці.

Що відомо про Павла Кириленка

Павло Кириленко керував Донецькою обласною військовою адміністрацією понад чотири роки — з літа 2019-го. Перед тим він був на посаді військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Кириленко родом з Донецької області, з окупованої з 2014 року Макіївки. Як розповідав Кириленко в інтерв'ю Суспільному, він був у нині окупованому РФ Донецьку востаннє у червні 2014 року. Частина його родини лишилась в окупації. На питання про них, Кириленко жорстко відповів: "Хочете, жорстко відповім? У мене немає там сім’ї. Немає нікого, немає людей цих. І вони про це знають".

Павло Кириленко має юридичну освіту: закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого у Харкові, працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим і в Генпрокуратурі.

У 2022 році на посаді начальника Донецької ОВА зарплатня Павла Кириленка з урахуванням окладу, надбавок та премій склала 846 тисяч 991,21 гривні.

5 вересня після погодження уряду, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької обласної військової адміністрації. Як було написано в документі, Кириленко подав відповідну заяву.

6 вересня 2022-го Верховна рада підтримала кандидатуру Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.

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