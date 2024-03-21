Родина голови АМКУ Кириленка придбала майно на 70 млн гривень — "Схеми"

Журналісти-розслідувачі виявили у родичів голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка "елітне майно" на 70 мільйонів гривень. При цьому його вартість не відповідає заробіткам близьких Кириленка.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода").

Зазначається, що статки у його родичів почали з'являтись ще 2020-му, коли Кириленко обіймав посаду очільника Донецької ОДА. У 2023 році президент Володимир Зеленський призначив його головою АМКУ. І саме у проміжок цього часу — родина посадовця обростає майном як на заході Україні, так і в столиці та області. Йдеться про апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіси, автівки та паркомісця. Загальна ринкова вартість численного майна родини керівника Антимонопольного комітету – понад 70 мільйонів гривень.

Як з'ясували журналісти, родичі Кириленка не мали бізнесу і за 25 років не отримували достатніх офіційних доходів, щоб все це придбати. При чому, частиною цього майна користується сам держпосадовець, але не вказує це у своїй декларації.

Будинок у Київській області та апартаменти в Ужгороді

Зокрема квітні 2020-го – на момент, коли Кириленко був очільником Донецької облдержадміністрації, його тесть Олександр Матієнко став власником земельної ділянки у чверть гектара у котеджному містечку на півночі Київщини. Разом з двоповерховим будинком. Також на території неподалік – гостьовий будинок та великий гараж. Все це обійшлися тестю Кириленка у 4 мільйони гривень – це офіційно, відповідно до договорів купівлі-продажу, який "Схеми" отримали у своє розпорядження.

У серпні 2022-го, тесть Кириленка стає власником нерухомості в Ужгороді, де колись посадовець пропрацював кілька років як військовий прокурор Ужгородського гарнізону, перед приходом в Донецьку обладміністрацію. Придбане Матієнком майно – у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park, неподалік від центру міста, всього за 3 хвилини їзди. Згідно з документами, які журналісти отримали у своє розпорядження, у серпні 2022 року тесть Кириленка купив майнові права на дві квартири у цьому ЖК. Одна площею 90 квадратів, інша, трохи менша – майже 74. Їхня вартість по договору – 800 тисяч і 640 тисяч гривень відповідно. Але якщо орієнтуватись на ціни на ринку, їхня вартість на момент купівлі майнових прав була вищою: 7 мільйонів гривень – це більші апартаменти, і близько 6 мільйонів – менші. А вже у квітні 2023-го Матієнко купує в Ужгороді майнові права на квартиру площею 77 квадратних метрів. На папері – за 670 тисяч гривень. Відповідно до даних з профільного сайту, що спеціалізується на нерухомості, ринкова вартість цих апартаментів – майже 6 мільйонів гривень. В цьому ЖК "Схеми" знайшли майно не тільки тестя, але й тещі Кириленка Наталії Матієнко.

У тому ж таки квітні 2023-го вона також купує майнові права на квартиру площею 78 квадратів нібито за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість таких апартаментів, на той момент – майже 6 мільйонів.

Журналісти зазначають, що якщо порахувати за ринковими цінами загальну вартість всієї ужгородської нерухомості родини Кириленка на момент придбання, то виходить сума у майже 25 мільйонів гривень.

Експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов розповів "Схемам", що якщо є значна різниця між ціною майнових прав і ціною квартири то це "є маркером схеми оптимізації оподаткування".

Тобто, фактично родичі Кириленка могли заплатити за цю нерухомість у рази більше, аніж це було вказано в договорах.

Якщо до ужгородських апартаментів додати ринкову вартість ще чотирьох паркомісць у тому ж ЖК Residents Park, які тесть і теща Кириленка купили у період з 2022 по 2023 рік, то загалом вийде сума у понад 27 мільйонів гривень.

Незадеклароване житло у столиці

Бувши очільником Донецької облдержадміністрації, Кириленко в одному з інтерв’ю у 2020-му розповідав, що його сім’я мешкає в Києві. Під час інтерв’ю було продемонстровано фото, зроблене в тому ж районі столиці, що і будинок, куди після роботи приїжджав Кириленко вже перебуваючи на посаді очільника АМКУ вже у 2024 році. Журналісти вирахували квартиру у будинку, в якій, вочевидь, мешкає його родина. Виходить, вони проживали там не лише у 2020-му, але й досі. Цю нерухомість посадовець жодного разу не вказував у своїх деклараціях. Як місце проживання весь час він вказував квартиру у Києві іншої квадратури та іншого власника. Житло, в якому родина по факту мешкає – це 4-х кімнатна квартира у майже 200 квадратів, власницею яких є Альбіна Віннікова. Згідно з договором купівлі-продажу, Віннікова придбала за 265 тисяч доларів, що на той час еквівалентно майже 6 мільйонам гривень у січні 2020-го – тобто, коли Кириленко вже очолював Донецьку ОДА. 77-річна Альбіна Віннікова – це рідна бабуся дружини Кириленка із Горлівки.

Своїм фактичним місцем проживання в офіційних документах Віннікова вказує київську адресу – таку саму як Наталія Матієнко, її донька і, відповідно, теща Кириленка. Журналісти не розкривають адресу з міркувань безпеки. І саме Віннікова подарувала доньці – тобто матері дружини Кириленка коштовну нерухомість у столиці – у ЖК бізнес-класу Obolon Plaza.

Віннікова оформила права на цю комерційну нерухомість у травні 2023-го і рівно в той же день подарувала її доньці – Наталії Матієнко. Відповідно до договору купівлі-продажу, офісне приміщення площею 188 квадратів, яке згодом стало студією, обійшлося їй у майже 12 мільйонів гривень. При цьому гроші за нього вона сплатила ще у жовтні 2021 року. Але це не вся нерухомість, яку має родина посадовця у ЖК Obolon Plaza. Теща голови АМКУ Наталія Матієнко оформила тут у березні 2023 року право власності на дві квартири. Обидві – на одному поверсі. Кожна з них має площу у майже 90 квадратів. Їхня сукупна вартість, за даними договорів, які є в розпорядженні "Схем" — 9,5 мільйонів гривень. Ці кошти були внесені за попередніми договорами, укладеними у 2021 році.

В Obolon Plaza володіє майном і тесть Кириленка Олександр Матієнко, а саме – двома паркомісцями. Вартість одного такого паркомісця станом на початок продажів становила від 40 тисяч доларів і вище. Сам Матієнко володіє автівкою Volkswagen Tiguan 2020 року випуску. Її вартість на момент придбання – від 1,2 млн гривень. Тобто вартістю приблизно як одне паркомісце в Obolon Plaza.

Журналісти звернули увагу, що в декларації Кириленка за 2022 рік в розділі про транспорт стоїть "прочерк".

Коментар Кириленка

У розмові із журналістами "Схем", голова АМКУ розповів, що рідні його дружини, які родом із Донеччини, займалися підприємницькою діяльністю.

"Вони лишили своє майно на території Донецької області. Але були певні активи, в тому числі і у вигляді акцій та сертифікатів підприємства "Стирол", який ще працював, коли вони там працювали. Вони реалізовували їх надалі", — сказав він.

При цьому Кириленко заявив, що вони були не акціонерами. За його словами, ці акції та сертифікати в 1990-ті роки "всім працівникам роздавали", а потім їх реалізовували залежно від їхньої ціни.

Варто зазначити, що "Стирол" – це завод, що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив і який знаходиться у Горлівці, окупованій російською армією з 2014 року. У 1990-х співвласниками підприємства – на той момент акціонерного товариства – були працівники заводу. А 2010-му – його придбав український олігарх Дмитро Фірташ.

Кириленко уточнив, що Альбіна Віннікова – 77 річна прабабуся його дітей, тобто матір його тещі, працювала там й ці "акції реалізовувала". Саме Віннікова за документами володіє квартирою у 200 квадратів у Києві – де по факту проживає родина посадовця.

"Я колись ставив це питання дружині, розуміючи, що воно може виникнути. Колись навіть жартував, мовляв, бачиш, я одружуюсь – у тебе така бабуся. Але мене це ніколи не цікавило. Дружина казала: "Паш, ну як тоді реалізовувалися… Коли чоловік бабусі був ще живий, керівництво підприємства казало, наприклад, завтра чи через місяць ці акції будуть коштувати стільки-то, і вона їх реалізовувала, на той час це були великі кошти", — сказав голова АМКУ на запитання журналіста, чи зафіксовано десь продаж цих акцій.

Діяльність родичів Кириленка

Його Теща Наталія Матієнко ніколи не мала бізнесу. Як вдалося з’ясувати "Схемам" за допомогою джерел із доступом до бази даних про офіційні доходи, з яких сплачувались податки, єдина виплата, яку вона отримала, була у 2003 році – 185 грн від приватного підприємства. За інформацією з податкової, після 2015-го і до внесення грошей за дві столичні квартири, Матієнко отримувала лише соціальні виплати – загалом трохи менш як 2,5 тисячі гривень.

Тесть Кириленка, Олександр Матієнко переважно працював у ДАІ – державній автоінспекції, до її реформування у патрульну поліцію. У період з 2005-го по 2015 рік він отримав 223 тисяч гривень зарплати. Він також, як встановили журналісти, офіційно ніколи не був підприємцем. І вже 9 років, як ніде не працює.

Його дружина Алла Кириленко, відповідно до декларацій посадовця, також офіційно не мала достатньо коштів, щоб допомогти батькам придбати численну нерухомість та авто. Як і сам голова АМКУ, з огляду на його заробітну плату та заощадження. Водночас дружина Кириленка задекларувала мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності за 2022 рік – але цих грошей немає у податковій звітності й того року вона не була зареєстрована як ФОП.

Альбіна Віннікова за останні 25 років з офіційних нарахувань отримала лише 16 гривень від "ПриватБанку" у 2013-му. І, згідно з даними з податкової з 2015 по 2017 рік – соцвиплати як внутрішньо переміщена особа – на суму трохи більше однієї тисячі гривень.

Акції заводу "Стрирол"

Стосовно акцій "Стиролу" – у кінці 1990-х їх здебільшого сконцентрував колишній "червоний директор" цього заводу Янковський, в тому числі скупивши їх у працівників підприємства. Він давно залишив Україну. Його брат, який також там працював, таких тримачів акцій як Віннікови не пригадав, але очікувано порадив шукати старі реєстри акціонерів у Фонді держмайна.

Журналісти звернулися до Фонду держмайна з проханням надати доступ до архіву, в якому можуть зберігатися дані про міноритарних акціонерів "Стиролу" 1990-х років. Там "Схемам" показали документи щодо тих акцій, якими оперував саме Фонд – це четверта частина від усіх цінних паперів горлівського заводу. Серед архіву – перелік співробітників керівної ланки, які працювали на "Стиролі", і між якими ці акції, в тому числі, і розподілялися. Утім прізвища Віннікових у ньому немає.

Журналісти також звернулися до Національного депозитарію, який веде облік цінних паперів, але там повідомили, що їм не передавали інформацію щодо архівного реєстру акціонерів заводу за ті роки.

Самі ж родичі Кириленка не змогли пригадати ані кількість акцій заводу, якими вони володіли, ані вартість цінних паперів. Називають лише нібито виручену від їхнього продажу суму в 40 тисяч доларів. Але не змогли надати жодні документальні підтвердження цій версії походження статків родини.

Що каже Кириленко з приводу незадекларованої квартири у Києві

Журналісти запитали також у Кириленка про те, чи задекларує він нерухомість, якою по факту користується – адже в останній декларації згадується тільки майно дружини у Горлівці, спільна квартира у Львові та інша київська адреса у 200 квадратів.

"По-перше, ця квартира була придбана, і я не проживав там, дружина могла з’являтися там певний період часу, коли приводили до ладу ту квартиру, і в ній я точно не мешкав", — відповів голова АМКУ.

При цьому його теща на запитання, чи мешкала там родина Кириленка і як давно, відповіла: "З 2020 року постійно…тому так, там вони мешкали".

Що відомо про Павла Кириленка

Павло Кириленко керував Донецькою обласною військовою адміністрацією понад чотири роки — з літа 2019-го. Перед тим він був на посаді військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Кириленко родом з Донецької області, з окупованої з 2014 року Макіївки. Як розповідав Кириленко в інтерв'ю Суспільному, він був у нині окупованому РФ Донецьку востаннє у червні 2014 року. Частина його родини лишилась в окупації. На питання про них, Кириленко жорстко відповів: "Хочете, жорстко відповім? У мене немає там сім’ї. Немає нікого, немає людей цих. І вони про це знають".

Павло Кириленко має юридичну освіту: закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого у Харкові, працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим і в Генпрокуратурі.

У 2022 році на посаді начальника Донецької ОВА зарплатня Павла Кириленка з урахуванням окладу, надбавок та премій склала 846 тисяч 991,21 гривні.

5 вересня після погодження уряду, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької обласної військової адміністрації. Як було написано в документі, Кириленко подав відповідну заяву.

6 вересня 2022-го Верховна рада підтримала кандидатуру Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.