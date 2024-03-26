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Кабмін схвалив Дорожню карту децентралізації: що відомо
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Кабмін схвалив Дорожню карту децентралізації: що відомо

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Кабмін
Кабінет міністрів України. Засідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

Уряд затвердив Дорожню карту децентралізації. Документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні на 2024 — 2027 роки.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Як зазначається, відповідний документ вперше презентували у 2023 році.

"До обговорення було залучено широке коло експертів, міжнародних партнерів, представників асоціацій органів місцевого самоврядування — для врахування всіх позицій", — вказали у відомстві.

За словами міністра Олександра Кубракова, реформа децентралізації "дала поштовх до формування ефективного та найбільш наближеного до людини інституту влади в демократичному суспільстві — місцевого самоврядування".

"Останні два роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами й українські територіальні громади довели свою ефективність і стійкість. Тому навіть під час повномасштабної війни децентралізація залишається дуже важливою. Одним з наших пріоритетів є продовження та поглиблення реформи", — наголосив посадовець.

У Мінінфраструктури додали, що планом заходів було визначено ключові кроки для становлення спроможних громад, зокрема:

  • зміна законодавства (законопроєкти щодо удосконалення регулювання механізму затвердження територій територіальних громад і визначення їх адмінцентрів; про особливості відновлення публічної влади на деокупованих територіях; про розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади; щодо удосконалення законодавчих інструментів консультацій органів державної влади з асоціаціями органів місцевого самоврядування; про місцеву статистику та ін);
  • підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування;
  • розбудова місцевої демократії та широке залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях.

Що відомо про децентралізацію

Реформа децентралізації почалась у квітні 2014 року. Тоді Кабінет міністрів схвалив план впровадження реформи децентралізації.

28 грудня 2014 року було внесено зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, згідно з якими об'єднані територіальні громади утворені відповідно до перспективних планів отримували б такі самі повноваження та фінансові ресурси, що і міста обласного значення.

8 червня 2021 року посли держав "Групи семи" підтримали реформу децентралізації в Україні та дали п'ять рекомендацій щодо неї.

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