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Децентралізація — на часі: Шмигаль назвав пріоритети для громад
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯДЕНИС ШМИГАЛЬПолітикаЕкономіка

Децентралізація — на часі: Шмигаль назвав пріоритети для громад

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Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Пресслужбу КМУ

Повномасштабна війна внесла свої корективи в тактику, але не змінила стратегію децентралізації в Україні. Вона була і залишається на часі.

Про це на конференції "Реформа децентралізації" заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Децентралізація була і залишається на часі. Повномасштабна війна внесла свої корективи в тактику, але не змінила стратегію. Це реформа для майбутнього, для багатьох поколінь українців", — сказав він.

За словами прем'єра, спроможність громад визначатиме темпи та якість відновлення, створення точок росту для подальшого зростання.

"Ми очікуємо від громад вміння створювати реалістичні проєкти та втілювати їх у життя, вміння працювати з міжнародними партнерами й брати те, що вони пропонують, вміння примножувати людський капітал. Якщо громада буде приваблива для людей — вона матиме майбутнє", — зазначив Шмигаль.

Окремий важливий аспект, за його словами, — це підтримка громадами бізнесу. У пріоритеті: місцеві програми розвитку малих та середніх підприємств, максимальна дерегуляція, допомога в підготовці та перепідготовці кваліфікованих кадрів, просування місцевих продуктів для виходу на нові ринки збуту.

Що відомо про децентралізацію

Реформа децентралізації почалась у квітні 2014-го року. Тоді Кабінет міністрів схвалив план впровадження реформи децентралізації.

28 грудня 2014 року було внесено зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, згідно з якими об'єднані територіальні громади утворені відповідно до перспективних планів отримували б такі самі повноваження та фінансові ресурси, що і міста обласного значення.

5 лютого 2015 року Верховна Рада України прийняла закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", що регулював відносини, що виникали у процесі добровільного об'єднання громад.

8 квітня 2015 Кабінет Міністрів України затвердив Методику формування спроможних територіальних громад.

7 грудня 2017 року до Бюджетного кодексу було внесено зміни, згідно з якими право на перехід на прямі відносини з державним бюджетом, крім визначених наразі міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів ОТГ утворених відповідно до перспективних планів, отримували також ОТГ, визнані у встановленому Законом порядку спроможними.

27 травня 2020 року Кабмін завершив затвердження перспективних планів усіх 24 областей України.

8 червня посли G7 підтримали реформу децентралізації в Україні і дали п'ять рекомендацій щодо неї.

3 червня розпочав роботу новостворений Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України із засідання Палати місцевих влад. Участь у засіданні взяли президент, міністри та представники місцевої влади зі всієї України. Про створення відповідного конгресу Зеленський оголосив 25 лютого.

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