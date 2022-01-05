Близько восьми тисяч старост вже затверджено в старостинських округах. Про таке повідомив НВ міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. За словами міністра, їхні мешканці вже можуть відчути переваги нового управлінського механізму.

Чернишов розповів, що значне розширення повноважень старост стало можливим завдяки закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост, який влітку підписав президент Володимир Зеленський. Документом передбачено правове регулювання утворення старостинських округів та діяльності їхніх очільників.

Що таке інститут старости

За словами міністра, йдеться про європейську форму низинного самоврядування. Старости або війти з різними повноваженнями — аж до судочинства — в різний час існували в Україні, пояснив Чернишов.

“За великим рахунком староста — це такий собі адвокат мешканців свого округу. Поставити зупинку в селі, відремонтувати кладку через рівчак, усунути загрозу для громадського спокою — це робить староста різними способами, наданими йому законодавством”, — зазначив міністр.

За його словами, часом жителі територіальних громад скаржаться на дисбаланс у розвитку населених пунктів. Завдання старости — забезпечити розвиток та представити інтереси усіх жителів громади, додав Чернишов.

Як пояснив міністр, саме староста є низовою ланкою, яка опікується потребами кожного мешканця в рамках життєдіяльності громади.

“Старости тримають руку на пульсі всього, що відбувається у ввіреному їм старостинському окрузі. Слідкують за порядком, спілкуються з людьми, роблять своєрідний “зріз” інтересів мешканців”, — розповів міністр.

Старости мають право брати участь у засіданнях ради чи виконкому, виступати на них із пропозиціями та зауваженнями. Долучатися до розробки бюджету або стратегії громади. За рішенням ради старости можуть надавати адміністративні послуги та здійснювати контроль за використанням комунального майна, пояснив Чернишов. За його словами, завдяки проєкту Мінрегіону та МВС спільно з Нацполіцією Поліцейський офіцер громади — старости можуть стати помічниками офіцерів поліції.

“Тобто староста — це такий собі завгосп із певним набором політичних і безпекових функцій, людина, яка дбає про інфраструктуру та розвиток старостинського округу, і в якої люди, за потреби, можуть на місці оформити базові документи”, — додав міністр.

Як пояснив Олексій Чернишов, схожа форма місцевого самоврядування існує зараз у Польщі. Вона дещо відрізняється від української моделі. Там відповідник старости — солтис — не має зарплати, його дохід — це відсоток із податку на землю, який він збирає.

Скільки старост потребуватимуть українські громади

“Враховуючи прогнозні кількісні показники після створення всіх старостинських округів країні знадобиться близько дев’яти тисяч старост”, — відзначив міністр.

За його словами, після завершення адміністративної частини трансформації країни в межах реформи децентралізації посада старости стане важливою ланкою в комунікації між мешканцями громади, її органами місцевого самоврядування і державою.

Староста має стати основним комунікатором, чути і передавати потреби людей керівництву громади, з іншого боку — брати участь в реалізації рішень ради та виконкому з питань, що стосуються його округ, пояснив міністр.

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