Коли у містах Донеччині завершиться опалювальний сезон

На Донеччині міські адміністрації ухвалили рішення про дострокове завершення опалювального сезону.
Дружківка
Як розповів Суспільному Донбас начальник Дружківської МВА Сергій Боєвський в місті ухвалено рішення завершити опалювальний сезон в ніч з 31 березня на 1 квітня.
Покровськ
Заступниця начальника МВА Маргарита Ідрісова розповіла Суспільному, що опалювальний сезон завершать в ніч 28 березня на 29 березня.
Словʼянськ
Радниця начальника МВА Словʼянська Світлана В'юниченко повідомила Суспільному, що опалювальний сезон завершать 31 березня.
Краматорськ
Раніше повідомлялось, що під час наради з питань ЖКХ було прийнято рішення завершити опалювальний сезон у ніч з 28 на 29 березня.
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