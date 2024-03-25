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Стало відомо, коли у Краматорську завершать опалювальний сезон
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Стало відомо, коли у Краматорську завершать опалювальний сезон

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У Краматорську Донецької області опалювальний сезон завершиться в кінці березня.

Таке рішення прийняли під час наради з питань ЖКХ, повідомили у міській раді.

"Разом із теплопостачальниками обговорили поточну ситуацію, що склалася на підприємствах. З огляду на суттєве підвищення показників температури атмосферного повітря, вирішено, що опалювальний сезон у Краматорську завершиться у ніч з 28 на 29 березня. Це дозволить, також, заощадити на платіжках і мешканцям міста", — повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

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