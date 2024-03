РФ вдарила по Києву ракетам "Циркон", обстріл Харкова. 762 день війни. Онлайн

Крим лідирує по кількості викрадених Росією дітей — "Альменда"

За даними ООН, Росія депортувала за період повномасштабного вторгнення 2,8-4,7 млн українців. В Україну повернуто 386 дітей. Після незаконного усиновлення українських дітей знайти їх практично неможливо. Водночас Крим лідирує по кількості викрадених дітей через триваліший термін окупації.

Про це повідомили голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Марія Суляліна та адвокаційна менеджерка ініціативи Where Are Our People? Христина Шкудор на пресконференції "Вкрадене дитинство. Як Росія готує до війни українських дітей в окупації та депортації", яка відбулась у Києві 26 березня.

"Україна зараз вирішує питання, як повернути викрадених дітей назад. На жаль, унікальної формули для цього немає, бо повернути всіх депортованих як дітей, так і дорослих можливо лише за однієї умови, якщо Україна виграє на полі бою", — зазначила Шкудор.

Серед щонайменше 2,8 депортованих українців Україні, з яких приблизно 250 тисяч є дітьми, відомі імена менше 20 тисяч дітей, а повернули лише 386. Росія же стверджує, що вивезено 744 тисячі дітей.

"Де тут правда - ніхто не знає, адже РФ від того моменту, як дитину забирають з ТОТ й довозять до території РФ, їй змінюють свідоцтво про народження і таким чином дитина повністю стає громадянином РФ. Далі її передають на незаконне усиновлення, а ця система спростилася в РФ, і знайти цю дитину практично неможливо", — наголосила адвокаційна менеджерка.

За словами голови ЦГП "Альменда", на окупованих українських територіях проживає більш ніж півтора мільйона дітей, 615 тисяч з яких — шкільного віку. Діти, які мусять ходити в школу на окупованих територіях, є жертвами системи знищення української ідентичності. І мілітаризація є частиною системи знищення української ідентичності разом з індоктринацією.

Крім того, величезну роль у цьому відіграють російські молодіжні рухи на ТОТ, особливо військово-патріотичні, зокрема "Юнармія" та "Движение первых", які активно діють, у тому числі в окупованому Криму. За 10 років окупації Росії вдалося залучити й завербувати в ці рухи велику кількість дітей.

"Очевидно, що Кримський півострів лідирує по кількості дітей, але причина цьому, що Крим 10 років під окупацією й те, що діти, які проживають там, вони 10 років під цією системою. І якщо подивитися на цифри в 2015-2016 роках, то у нас були би такі цифри, як зараз в Херсонській та Запорізькій областях. На жаль, час працює проти наших дітей і дії, які мусить вчиняти Україна й міжнародне суспільство — вони потрібні вже тут і вже зараз, щоб через два-три роки ми не говорили про збільшення кількості дітей на так званих "нових окупованих територіях" в цих рухах", — зазначила Суляліна.

Вона додала, наразі РФ все ще відчуває себе безкарною й продовжує вербувати дітей, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ця система значно посилилася.