РФ вдарила по Києву ракетам "Циркон", обстріл Харкова. 762 день війни. Онлайн

26 березня — 762 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Німецьке збройове підприємство Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського союзу для збільшення виробництва боєприпасів.
Про це повідомили на офіційному сайті концерну.
Як зазначається, понад чверть від загальної суми в 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у межах закону про підтримку виготовлення 155 міліметрових снарядів для розширення виробництва, буде спрямовано на шість проєктів у європейських філіях Rheinmetall AG.
Відтак, це підтримає компанії у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.
Відповідний закон є першим заходом Євросоюзу стосовно фінансування розширення процесу виготовлення боєприпасів. Очікується, що ці грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку Європейському союзу й підкреслив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним у війні, яку РФ розв'язала проти України.
"Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим", — зазначив посадовець.
Концерн збільшує виробничі потужності з 2022 року й До 2027 року хоче мати можливість виготовляти до 1,1 мільйона снарядів щорічно.
Для цього, починаючи з 2026 року, планується виробляти до 1,5 мільйона модулів метальних зарядів і 3 000 тонн вибухівки гексогену щорічно.
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії, яку очолив спікер
Президент Володимир Зеленський 26 березня провів зустріч з делегацією парламенту Естонії, яка прибула до України з робочим візитом. Про це повідомили на сайті глави держави.
"Ми вдячні естонському керівництву й народу, що з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові відносини з нашим спікером і ви мали серйозний дружній діалог. Ми дуже раді всіх вас бачити в Україні", — зазначив Зеленський.
Президент привітав ініціативу Естонії щодо єдиного внеску партнерів розміром 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.
Під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої всебічної підтримки з боку Естонії та інших партнерів. Окрему увагу приділили темі використання заморожених російських активів на користь України.
"Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт", — підкреслив глава держави.
Зеленський також подякував за незмінну підтримку України з боку Естонії на шляху до набуття повноправного членства у ЄС і НАТО.
Співрозмовники не залишили без уваги прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7.
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Сили оборони України відбили чотири атаки армії РФ на Оріхівському напрямку поблизу населених пунктів Роботине та Вербове на Запоріжжі, а також в районі Старомайорського на Донеччині.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Оріхівському напрямку російські військові, за підтримки авіації, чотири рази атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області", — йдеться у зведенні.
Окрім цього у Генштабі повідомили, що російські військовослужбовці завдали авіаційного удару поблизу Малинівки, а також обстріляли з артилерії та мінометів територію близько 15 міст та сіл Запорізької області, серед яких Червоне, Білогір'я, Щербаки та П'ятихатки.
Київ — відбій повітряної тривоги.
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Президент України Володимир Зеленський очікує, що зміни очільників Служби зовнішньої розвідки (СЗР) та Ради національної безпеки та оборони (РНБО) посилять можливості Києва прогнозувати події та впливати на процеси, від яких залежить нацбезпека.
Про це глава держави говорив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський подякував Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Данілов працював секретарем 4,5 роки. Він переводиться на інший напрямок, але детальніша інформація про це буде пізніше, зазначив президент.
На думку Володимира Зеленського, новий секретар РНБО Олександр Литвиненко поєднає свій досвід керівництва СЗР із завданнями, які нині постають перед Радою. Новий керівник зовнішньої розвідки Олег Іващенко також має відповідний досвід.
"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — підкреслив Зеленський.
Київ та низка областей — повітряна тривога.
Гвардійці встановили прапор України у тилу російських окупантів
Нацгвардійці встановили прапор України у тилу російських окупантів на Лиманському напрямку Донеччини. Прапор розмістили на опорі ЛЕП за допомогою квадрокоптера.
Про це повідомляє 13 бригада Національної гвардії України “ХАРТІЯ”.
"Аеророзвідники бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона встановили прапор України на опорі високовольтної лінії над позиціями РФ. Зухвалу операцію зі встановлення прапора хартійці влаштували на честь 10-ї річниці створення Національної гвардії України", — йдеться у повідомленні.
У бригаді додали, що синьо жовтий стяг встановлений в тилу російських окупантів на Лиманському напрямку.
Крим лідирує по кількості викрадених Росією дітей — "Альменда"
За даними ООН, Росія депортувала за період повномасштабного вторгнення 2,8-4,7 млн українців. В Україну повернуто 386 дітей. Після незаконного усиновлення українських дітей знайти їх практично неможливо. Водночас Крим лідирує по кількості викрадених дітей через триваліший термін окупації.
Про це повідомили голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Марія Суляліна та адвокаційна менеджерка ініціативи Where Are Our People? Христина Шкудор на пресконференції "Вкрадене дитинство. Як Росія готує до війни українських дітей в окупації та депортації", яка відбулась у Києві 26 березня.
"Україна зараз вирішує питання, як повернути викрадених дітей назад. На жаль, унікальної формули для цього немає, бо повернути всіх депортованих як дітей, так і дорослих можливо лише за однієї умови, якщо Україна виграє на полі бою", — зазначила Шкудор.
Серед щонайменше 2,8 депортованих українців Україні, з яких приблизно 250 тисяч є дітьми, відомі імена менше 20 тисяч дітей, а повернули лише 386. Росія же стверджує, що вивезено 744 тисячі дітей.
"Де тут правда - ніхто не знає, адже РФ від того моменту, як дитину забирають з ТОТ й довозять до території РФ, їй змінюють свідоцтво про народження і таким чином дитина повністю стає громадянином РФ. Далі її передають на незаконне усиновлення, а ця система спростилася в РФ, і знайти цю дитину практично неможливо", — наголосила адвокаційна менеджерка.
За словами голови ЦГП "Альменда", на окупованих українських територіях проживає більш ніж півтора мільйона дітей, 615 тисяч з яких — шкільного віку. Діти, які мусять ходити в школу на окупованих територіях, є жертвами системи знищення української ідентичності. І мілітаризація є частиною системи знищення української ідентичності разом з індоктринацією.
Крім того, величезну роль у цьому відіграють російські молодіжні рухи на ТОТ, особливо військово-патріотичні, зокрема "Юнармія" та "Движение первых", які активно діють, у тому числі в окупованому Криму. За 10 років окупації Росії вдалося залучити й завербувати в ці рухи велику кількість дітей.
"Очевидно, що Кримський півострів лідирує по кількості дітей, але причина цьому, що Крим 10 років під окупацією й те, що діти, які проживають там, вони 10 років під цією системою. І якщо подивитися на цифри в 2015-2016 роках, то у нас були би такі цифри, як зараз в Херсонській та Запорізькій областях. На жаль, час працює проти наших дітей і дії, які мусить вчиняти Україна й міжнародне суспільство — вони потрібні вже тут і вже зараз, щоб через два-три роки ми не говорили про збільшення кількості дітей на так званих "нових окупованих територіях" в цих рухах", — зазначила Суляліна.
Вона додала, наразі РФ все ще відчуває себе безкарною й продовжує вербувати дітей, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ця система значно посилилася.
На деокупованій Херсонщині вже розмінували понад 350 кілометрів доріг — ДСНС
Від початку робіт з розмінування деокупованої Херсонської області піротехніки розмінували понад 350 кілометрів доріг.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook ГУ ДСНС області.
Даними ДСНС роботи з розмінування тривають, адже пересування між містами та селами на деокупованих територіях, є невіддільною складовою нормальних умов життя людей.
"Роботи багато, тому нагадуємо вам, щоб вберегти своє життя необхідно пересуватися тільки асфальтованими дорогами. У разі виявлення підозрілих предметів — телефонувати за номером 101", — йдеться у дописі.
Законопроєкт про представлення України на міжнародній арені відкликають — Третьякова
Народна депутатка Галина Третьякова відкликала законопроєкт, який мав бути українською альтернативою "Акту Логана" в США. Він пропонував кримінальну відповідальність за неуповноважене представництво України в міжнародних переговорах. Документ викликав критику суспільства.
Про це Суспільному повідомили в народної депутатки.
У своєму Facebook Третьякова повідомила, що передбачається доопрацювання законопроєкту.
Ситуація на Бахмутському напрямку досить складна, Костянтинівка у небезпеці — речник 26 бригади
Ситуація на Бахмутському напрямку залишаться складною, Часів Яр залишається головною ціллю окупантів і через це Костянтинівка перебуває у небезпеці.
Про це повідомив речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ситуація досить складна. І була складна, і залишається складною. Ворог не полишається спроб штурмувати, де тільки можна, він шукає просто слабке місце. Ну і звичайно основні його зусилля — це населений пункт Богданівське, Іванівське та околиці. Також значні бої тривають поблизу Кліщіївки та Андріївки", — повідомив Олег Калашніков.
На Бахмутському напрямку артилерія працює майже цілодобово, відпрацьовують і по цілях, по окремих квадратах, випалюючи артилерію ділянку за ділянкою.
"В цьому напрямку відбуваються вже давно штурмі дії, саме Часів Яр і є у них головною ціллю, на цій ділянці фронту. Костянтинівка також, можемо вже потрохи казати, що теж перебуває у небезпеці", — розповів Олег Калашніков.
Речник вважає, що окупанти не будуть полишати спроб просунутись далі в напрямку Часів Яру, а згодом і далі.
"Однак сказати, що він може мати якісь значні успіхи, я б цього не сказав", — заявив Калашніков.
Також за його словами, березень 2024 року може стати рекордним, за кількість використання авіаційних бомб з боку армії РФ. Разом з цим окупанти збільшують їх вибухову силу. Якщо раніше окупанти скидали на позиції ЗСУ переважно 250 кілограмові бомби, то зараз застосовують 500 кілограмові.
Голова АРМА розповіла, як просувається процес продажу яхти Медведчука
Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума заявила, що сьогодні триває робота, аби арештовану в Хорватії яхту екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука було продано, а гроші передано у державний бюджет України.
Про це посадовиця сказала на пресконференції 26 березня, повідомила кореспондентка Суспільного.
"Огляд цього активу здійснили зовсім нещодавно. Це дало нам змогу все зафіксувати: технічний стан, здійснити підбірку тих матеріалів, які необхідні для оголошення конкурсу і щоб рухатися далі", — зазначила Дума.
За словами голови АРМА, в Агентстві створили відповідну конкурсну комісію.
"Я акцентую на тому, що задля забезпечення прозорості, АРМА не обирає майбутнього власника. Конкурсна комісія, до якої входять не лише посадові особи Агентства, а й посадові особи Міністерства юстиції, Мінекономіки, будуть обирати на електронних майданчиках організаторів торгів", — пояснила посадовиця.
Дума вказала, що АРМА отримує заявки від аукціонних будинків зі США, Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Євросоюзу.
"Конкурсна комісія буде відкрито подавати конкурсні документи в прямому ефірі, YouTube, щоб убезпечити й дотриматися транспарентності", — підкреслила голова Агентства.
Посадовиця також розповіла, що 20 березня було проведене перше засідання комісії, де оголосили яхту до продажу, озвучили технічні вимоги та критерії до учасників, створили відповідні сайти, визначили до 18 квітня кінцевий термін.
"Аукціонний будинок має мати досвід продажу таких коштовних активів та зокрема яхт. Має надати підтверджувальні документи, копії договорів, що ними такі аукціони вже здійснювалися. Обов'язкова вимога дотримання законодавства щодо уникнення причетності до злочинця Віктора Медведчука", — додала Дума.
У ВМС ЗСУ розповіли, скільки в Чорноморському флоті РФ залишилося великих десантних кораблів
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що на ходу в російських окупантів залишилось п'ять великих десантних кораблів.
Про це капітан третього рангу повідомив у коментарі "РБК-Україна".
"Якщо брати великі десантні кораблі, то їх в строю залишається п'ять одиниць з 13, які були у них (росіян — Ред.) на початку повномасштабного вторгнення", — зазначив Плетенчук.
За словами речника ВМС ЗСУ, чотири ВДК з цієї кількості було знищено, ще чотири перебували на ремонті, серед яких "Азов" і "Ямал".
"Ямал" закінчив ремонт, мав виходити на випробування, зазнав пошкоджень, повертається у ремонт. "Азов" зазнав пошкоджень й залишається на ремонті. Тепер можна ще додати "Костянтина Ольшанського". Тобто загалом було 14. П'ять залишається у строю станом на зараз. Та п'ять фактично перебувають на ремонті разом із "Костянтином Ольшанським", — пояснив капітан третього рангу.
Як підкреслив Плетенчук, що стосується решти кораблів, то загалом у Криму росіяни ремонтують 15 пошкоджених суден. Третина корабельного складу Чорноморського флоту РФ фактично виведена з ладу або знищена.
"Якщо брати якісні показники, залишаються в строю найнебезпечніші зразки озброєння — це носії крилатих ракет "Калібр". Серед яких є підводні й надводні човни", — вказав речник ВМС ЗСУ.
Капітан третього рангу нагадав, що такого типу судна Україна знищила два: підводний човен "Ростов-на-Дону" і малий ракетний корабель "Аскольд".
"Тому в принципі їх десяток в середньому залишається в строю. Цифра коливається залежно від боєготовності. Проте, вони мають проблеми із логістикою. І, як бачите, протягом тривалого часу не застосовуються", — додав Плетенчук.
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони, йдеться в указі.
Повітряні сили — про російські обстріли: "Ворог постійно змінює тактику, намагається знайти шпарини у системі ППО"
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія постійними обстрілами намагається дестабілізувати ситуації всередині України.
Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, а також чинниками. У тому числі ворог постійно змінює тактику, намагається знайти слабкі шпарини в нашій системі ППО", — сказав Євлаш.
Речник ПС ЗСУ зазначив, що РФ продовжить атакувати Україну й надалі.
"Основна мета — це дестабілізувати обстановку всередині держави, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", — додав майор.
Російські війська з авіації вдарили по цивільній інфраструктурі Сум, повідомили в Сумській ОВА. Попередньо, загиблих і поранених немає, на місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюють.
У Сумах було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Війська РФ вдарили по Харкову
Російські війська вдарили по цивільній житловій інфраструктурі у Шевченківському районі Харкова. Інформації щодо постраждалих наразі немає. На місці працюють профільні служби, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Україна отримала транш від МВФ
Україна отримала 880 мільйонів доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Гроші спрямують на пріоритетні бюджетні видатки.
У Криму був уражений захоплений під час окупації український корабель "Костянтин Ольшанський" — ВМС ЗСУ
Збройні сили України 24 березня завдали удару ракетою "Нептун" по кораблю "Костянтин Ольшанський", який захопили росіяни під час окупації Криму. Його ушкодження уточнюються. Також уражені у той самий день великі десантні кораблі "Азов", "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс" не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері FREEДOM 26 березня.
За його словами, український великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який з того часу стояв у бухті Севастополя та розбирався росіянами запчастини, був уражений і наразі небоєздатний. Водночас ступінь пошкоджень ураженого судна ще визначається. Його захопили під час окупації півострова у 2014 році.
"Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", — зазначив Плетенчук.
Він додав, що через брак ВДК окупанти намагалися відновити український "Костянтин Ольшанський" з 2023 року, а також показати, що відновлені російські пошкоджені кораблі "Мінськ" або "Оленегорський горняк", але їхній стан "під великим питанням".
Під час російського захоплення Криму 2014 року українські моряки встигли вивезти з ладу окремі бортові системи та щонайменше один з двигунів "Костянтина Ольшанського". Водночас окупаційні ЗМІ стверджували, що на ньому повністю виведено з ладу обидва дизельні двигуни 16ZV/40/48 польського виробництва потужністю по 21 тисячу кінських сил.
30 вибухів впродовж ночі та ранку – війська РФ обстріляли три громади Сумщини
Вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.
По Білопільській громаді здійснений удар керованими авіаційними бомбами з літака тактичної авіації. Було три вибухи.
По Краснопільській громаді війська РФ били з мінометів (зафіксовано 6 вибухів) та артилерії (прозвучало 10 вибухів).
В Хотінській громаді зафіксовані мінометні обстріли (11 вибухів).
На Луганщині окупаційна влада посилює примусову мобілізацію — Лисогор
На Луганщині російська окупаційна влада посилила примусову мобілізацію. На підприємствах "військкомати" збирають списки працівників, які важливі на виробництві.
Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
"Військкомати так званої "ЛНР" збирають з підприємств списки найбільш важливих працівників з-поміж заброньованих. Зокрема, вчора і сьогодні (25 та 26 березня — ред.) відповідні документи необхідно подати в Довжанську", — написав він.
За інформацією Лисогора, тих працівників, які не увійдуть у ці списки мобілізують.
На Донеччині від обстрілів з боку армії РФ поранена одна людина
Протягом 25 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримала одна людина у Новогродівці.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 25 березня росіяни поранили одного жителя Донеччини — у Новогродівці", — написав він.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1891 загинула,
- 4738 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини та вдарила КАБами по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку
Російські війська 25 березня 2024 року керованими авіабомбами вдарили по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку Херсонської області. З інших видів озброєння обстріляли 12 населених пунктів на деокупованій території.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зокрема під обстрілами армії РФ перебували Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Бургунку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Олександрівку, Гаврилівку, Золоту Балку, Тягинку та Херсон, йдеться в повідомленні.
Пошкоджені багатоповерхівка, 10 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошкола та автомобілі. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Прокудін.
По Білопіллю на Сумщині війська РФ здійснили авіаційні удари
По Білопіллю Сумської області вночі 26 березня війська РФ здійснили удари керованими авіаційними бомбами.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Удари керованими авіаційними бомбами були здійснені по інфраструктурі міста. Усього було три вибухи. Пошкоджений міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, яка виникла, ліквідували.
За попередньою інформацією, люди не травмувалися.
Наразі на місці працюють необхідні служби. Наслідки атаки російської армії уточнюються.
Війська РФ атакували Нікопольщину: поранена 91-річна жінка
Вранці 26 березня війська РФ з артилерії двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: поранена 91-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його словами, через атаки сталася пожежа, пошкоджені дев`ять приватних будинків, газогін та лінія електропередач.
Також пізно ввечері 25 березня армія РФ скерувала дрон-камікадзе на Марганецьку громаду. Пізніше – з важкої артилерії вдарили по Червоногригорівській.
Армія РФ за минулу добу завдала 380 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 25 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 380 ударів по містах та селах Запорізької області:
- чотири авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;
- три рази застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
- 97 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
- 276 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.
"Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
За рік в Україні виявили 47 агентурних мереж — Малюк
Служба безпеки торік виявила 47 агентурних мереж, які працювали над тим, щоб підірвати національну безпеку України.
Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV під час телемарафону "Єдині новини".
За його словами, російські спецслужби курували діяльність зрадників. Водночас він підкреслив, що вдалося їх обіграти.
"Я б не недооцінював ворога. Скажу, що вони є сильними спецслужбами, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. Відповідним маркером нашої результативності є результат за минулий рік, коли були виявлені 47 агентурних мереж... Це різнокаліберні агентурні мережі: від тих, де діяли чинні народні депутати, до тих, де діяли окремі представники Сил оборони", — розповів Малюк.
Очільник української спецслужби пригадав викриття і затримання групи радикально налаштованих молодиків, які діяли на Київщині, і які за завданням ФСБ Росії пройшли курси операторів бойових дронів та придбали ці дрони. СБУ їх затримала тоді, коли зрадники готувалися знищити Patriot.
Іншу агентурну мережу викрили на Одещині, куратор якої перебував у Придністровському регіоні Молдови. Спецслужба змогла виманити його на підконтрольну Україні територію і схопила.
Інша група, за словами Малюка, входили чинні та екснардепи Олександр Дубінський, Андрій Деркач, їх курував перший заступник російського ГПУ ,уродженець Вінниччини Володимир Алексєєв.
"Я серед особового складу називаю це справжніми "гадюшниками" і кожну, вибачте, таку гадюку ми маємо задокументувати. Сьогодні підхід в документуванні злочинів проти основ національної безпеки є таким: ми маємо виявити всіх і задокументувати всю мережу, а не одноосібного держзрадника. І тут використовується досвід, який ми свого часу здобули в ході документування транснаціональної злочинності", — підкреслив голова СБУ.
Bloomberg виявив чорний ринок торгівлі Starlink та їхньої активації
Термінали Starlink, розроблені компанією Ілона Маска SpaceX, можна придбати незаконно у всьому світі.
Про це повідомляє Bloomberg у своєму розслідуванні.
Чорний ринок виник у регіонах з поганою якістю зв'язку, де є потреба у високошвидкісному та надійному інтернеті, зазначає агентство.
Зокрема Starlink, за даними агентства, широко використовуються в Ємені для ділових та особистих комунікацій на тлі блокувань інтернет-сервісів.
У Судані, де немає доступу до Інтернету з початку лютого, військові, які протистоять урядовій армії, використовують ці системи для логістики.
Термінали потрапляють і до Венесуели, яка перебуває під санкціями США, хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні працюють супутники.
У Південній Африці торгівля Starlink відбувається через групи у соцмережах. Продавці пропонують купити Starlink, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання легально.
Обійти заборону можна також сплативши за допомогою міжнародної карти, зазначають джерела агентства. Аналогічні дії роблять ритейлери у всьому світі.
На початку 2024 року українські та західні ЗМІ повідомили про те, що системами Starlink користуються російські військові. SpaceX того ж місяця заявила, що не співпрацює з владою або Збройними силами Росії та не продавала їм Starlink.
На війні в Україні Росія за добу втратила 770 солдатів і понад 100 одиниць техніки — Генштаб
Станом на ранок 26 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 438 160 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 770 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6893 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13207 (+24) од,
- артилерійських систем – 10904 (+27) од,
- РСЗВ – 1019 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 727 (+1) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
- крилаті ракети ‒ 2014 (+4),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1789 (+4).
Дані уточнюються.
Сили ППО знищили 12 дронів, якими атакувала РФ
Уночі 26 березня 2024 року Росія атакувала територію України 12 ударними безпілотниками типу Shahed та двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини. Сили ППО знищили усі 12 "шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запускали дрони-камікадзе із мису Чауда у Криму та Курської області РФ.
"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "шахедів", — йдеться у повідомленні.
За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень
Найгарячіше на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони завдали 14 авіа та ракетних ударів по позиціях військ РФ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За добу війська РФ завдали по Україні 4 ракетних та 59 авіаційних ударів
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, також росіяни здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Велика Писарівка, Попівка, Іскрисківщина Сумської області; Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області; Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Новомаркове, Часів Яр, Калинівка, Дружба, Південне, Олександропіль, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Мемрик, Очеретине, Уманське, Новомихайлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Микільське Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Міноборони Росії повідомило про знищення 13 снарядів Vampire над Бєлгородською областю
Міністерство оборони Росії повідомило, що вночі, 26 березня, засоби російської ППО знищили над Бєлгородською областю 13 снарядів, випущених із РСЗВ RM-70 Vampire.
До цього губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що в результаті атаки на область було збито 13 повітряних цілей.
Норвегія підтримала Україну, подарувавши Північній Македонії 76 авто
Норвегія передала Північній Македонії 40 вантажівок і 36 польових машин. Це є непрямою підтримкою України, адже Північна Македонія передала Києву значну кількість військового обладнання, і норвезька пожертва сприятиме відновленню наданих країною матеріалів.
Про це повідомили у Збройних Силах Норвегії.
Зазначається, що допомога дозволить Північній Македонії створити піхотний батальйон, який буде частиною постійної готовності НАТО.
Північна Македонія є членом НАТО з 2020 року, а Норвегія є членом Альянсу з моменту його заснування в 1949 році. У ЗС Норвегії підкреслили, що здатність НАТО реагувати на кризу чи конфлікт залежить не від однієї нації, а від сили та солідарності всіх членів.
На підльоті до російського Бєлгорода збито 13 повітряних цілей
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив, що на підльоті до Бєлгорода було збито 13 повітряних цілей.
Внаслідок атаки на російський регіон постраждали двоє людей у селищі Дубове, їх госпіталізовано.
Пошкодження також отримали 20 житлових будинків та одна господарська споруда.
Глава держави провів спільний іфтар із представниками мусульманської спільноти України та нагородив українських воїнів-мусульман
Президент України Володимир Зеленський разом з українськими військовими, які сповідують іслам, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу та представниками мусульманської спільноти й духовенства взяв участь в іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану.
Про це повідомили в Офісі глави держави.
Захід відбувся на території Духовного управління мусульман Криму і став продовженням традиції проведення іфтару, започаткованої на державному рівні Президентом України у 2023 році.
Польща і НАТО обговорили інцидент з російською ракетою
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про подробиці інциденту з російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі 24 березня.
Про це повідомили на сайті МЗС Польщі.
Глава польської дипломатії підкреслив, що це черговий випадок, коли дії Росії (країни, яка продовжує свою невиправдану та жорстоку агресію проти України) також загрожують безпеці країн-членів НАТО.
Малюк розповів, чи причетна СБУ до ліквідації Киви й Татарського
Служба безпеки України офіційно не підтверджує, що причетна до ліквідації проросійського політика Іллі Киви та пропагандиста Владлена Татарського. Водночас голова української спецслужби поділився подробицями цих диверсій та замахами на інших ворогів України.
Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV під час телемарафону "Єдині новини".
"Жодним чином офіційно ми не будемо визнавати цього. Але разом з тим я розповім окремі деталі", — підкреслив Малюк.
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Міський голова Харкова повідомив, що Харків атакують "шахеди".