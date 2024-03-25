РФ вдарила по Києву ракетам "Циркон", обстріл Харкова. 762 день війни. Онлайн

Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів

Німецьке збройове підприємство Rheinmetall отримає понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Про це повідомили на офіційному сайті концерну.

Як зазначається, понад чверть від загальної суми в 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у межах закону про підтримку виготовлення 155 міліметрових снарядів для розширення виробництва, буде спрямовано на шість проєктів у європейських філіях Rheinmetall AG.

Відтак, це підтримає компанії у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

Відповідний закон є першим заходом Євросоюзу стосовно фінансування розширення процесу виготовлення боєприпасів. Очікується, що ці грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив подяку Європейському союзу й підкреслив, що величезне значення артилерії на полі бою стало помітним у війні, яку РФ розв'язала проти України.

"Європейським збройним силам також потрібно поповнити запаси артилерійських боєприпасів. Ми до цього готові та вже працюємо над цим", — зазначив посадовець.

Концерн збільшує виробничі потужності з 2022 року й До 2027 року хоче мати можливість виготовляти до 1,1 мільйона снарядів щорічно.

Для цього, починаючи з 2026 року, планується виробляти до 1,5 мільйона модулів метальних зарядів і 3 000 тонн вибухівки гексогену щорічно.