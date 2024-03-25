Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію є норма щодо залучення до армії чоловіків з 19 років у разі, якщо вони пройшли базовий військовий вишкіл у 18. За його словами, ця норма може стати "великою проблемою".

Про це Дмитро Разумков сказав у коментарі Новини.LIVE.

"Це велика проблема, бо там (у законопроєкті — ред.) прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років", — припустив Разумков.

Він додав, що у законопроєкт заклали "відверту брехню", яка підриває довіру до влади і підкреслив, що хоче почути позицію Міноборони щодо цього, адже, за його словами, прийняття цієї норми загрожує "знищенням генофонду держави".

Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз у коментарі Суспільному розповіла, що законопроєкт про мобілізацію, який Верховна рада ухвалила у першому читанні, містить "значну кількість суперечливих та неправових норм".

"Саме над їх усуненням комітет працює. Це стосується і надмірних повноважень ТЦК та СП, і антиконституційних норм щодо вибірковості застосування до окремих категорій. Тому, якщо казати, чи має законопроєкт вади, то — так. Їх не мало, але сподіваюсь, що комітет запропонує парламенту до другого читання більш зважений та фаховий документ. Ми (комітет — ред.) якраз працюємо над цією нормою (про яку сказав Разумков — ред.). Остаточна редакція буде відома після затвердження на черговому засіданні", — сказала Фріз.

Вона додала, що має бути чітко сформульована норма, яка б не мала правової невизначеності, що несло б ризики щодо "різного тлумачення".

"Базова загально військова підготовка буде проводитись у вищих навчальних закладах, тобто для студентів, які мають відстрочку на час навчання. Але норма в законопроєкті не містить чіткої визначеності, тому буде редагуватись комітетською правкою, для того, щоб унеможливити подвійне тлумачення", — пояснила членкиня профільного комітету.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

В той же день міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.