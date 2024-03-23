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У Раді підтримали відстрочку від мобілізації аспірантів
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У Раді підтримали відстрочку від мобілізації аспірантів

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Закон про мобілізцію, ВРУ
Будівля Верховної Ради України в Києві. Детектор Медіа

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав надання відстрочки від мобілізації для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання.

Про це повідомила народна депутатка і членкиня профільного комітету Ірина Фріз.

За її словами, це рішення ухвалили на засіданні комітету 22 березня, під час якого розглядали поправки (на цьому засідання 260 правок) до законопроєкту про мобілізацію.

Фріз вказала, що мобілізації не підпадатимуть аспіранти як державної, так і контрактної форми навчання.

Також комітет підтримав правку щодо доглядачів в такій редакції:

  • які мають дружину (чоловіка) з-поміж людей з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • які мають дружину (чоловіка) з-поміж людей з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей, стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);
  • які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж людей з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших, котрі не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати.
  • члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію. Нині народні депутати вносять правки у законопроєкт — їх понад 4 тисячі.

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