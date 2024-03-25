Окупанти переміщують військові склади з Криму — "Атеш"

Після успішних атак Сил оборони України по окупованому Севастополю та Гвардійському протягом 23-24 березня російські військові почали масово переміщувати польові артилерійські склади з Криму.

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Про це повідомляє військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram.

"З цікавого, окупанти перекидали реактивні снаряди до РСЗВ Ураган, а як уже відомо кримчанам, вони чудово детонують навіть від невеликого влучання. Координати нового складу: 45.006723, 34.261420", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

За інформацією військово-патріотичного руху "Атеш", після ракетної атаки ввечері 23 березня, "силовики" та співробітники ФСБ РФ ходять по квартирах місцевих жителів для перевірки телефонів.

У ЗСУ підтвердили, що успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в окупованому Севастополі.

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