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Наслідки ракетної атаки в окупованому Севастополі: що відомо
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Наслідки ракетної атаки в окупованому Севастополі: що відомо

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Севастополь, вибух
Наслідки вибухів у Севастополі, 24 березня 2024 року. Фото: ЧП/Севастополь

Ввечері 23 березня ЗСУ вразили два великих десантних кораблі та інфраструктурні обʼєкти ЧФ РФ в окупованому Севастополі. Внаслідок вибухів є загиблий та поранені, пошкоджено транспортну інфрастуктуру та житлові будинки.

Про це заявив окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

Він стверджує, що через влучання уламка ракети в торець будинку на вулиці Ялтинській загинув 65-річний севастополець.

"Загалом від уламків сьогодні постраждали 4 людини: у підлітка 18 років поверхневі різані рани передпліччя, у чоловіка 1991 року народження осколкове наскрізне поранення передпліччя, у чоловіка 1989 року народження осколкові поранення руки, у жінки 1957 року народження перелом гомілки", — йдеться у повідомленні.

Також за попередньою інформаціє, в районі Сімферопольського шосе в приватний будинок влучила ракета і не розірвалася.

"Від ударної хвилі повибивало скло в житлових будинках у центрі міста. Люди не постраждали", — зазначив Развожаєв.

Telegram-канал "ЧП/Севастополь" опублікував фотографії з наслідками вибухів.

Також Развожаєв повідомив, що пошкодження отримали пасажирські катери, зокрема із шести катерів у п'яти вибито скло. Крім того пошкоджено 3 пасажирські автобуси, 13 шкільних автобусів, один тролейбус і машину соціального таксі — також переважно вибито скло, в одного автобуса пробито бампер і радіатор.

Що відомо про вибухи у Севастополі 23 березня

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів. Місцеві жителі нарахували 10 вибухів у місті. Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив про роботу ППО у місті.

"За попередніми даними, збито кілька повітряних цілей. За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вул. Щербака дитина дістала осколкове поранення. Також уламки впали в районі Індустріальної. Горить автомобіль і трава на ділянці", — зазначив він.

Також місцеві Telegram-канали публікували відео вибухів та роботи російської системи ППО.

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