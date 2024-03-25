Saban ayınıñ 23-24. künleri Ukraina Mudafaa quvetleriniñ işğal etilgen Aqyar ve Sarabuzğa muvafaqiyetli ücümleri neticesinde rus askerleri, çöl top yedeklerini Qırımdan alıp çıqarmağa başladılar.

Öz Telegram kanalında "Ateş" arbiy-partizan areketi bu aqqında haber berdi.

"Meraqlı malümatımız bar. İşğalciler reaktiv silâsını Urağan RSZVge alıp ketirdiler. Qırımnıñ sakinleriniñ bilgenlerine köre, eñ küçük ateş neticesinde pek yahşı patlaylar. Yañı yedekniñ koordinatı: 45.006723, 34.261420", — dep bildirildi.

Saban ayınıñ 23-ünde Aqyardaki patlamalar aqqında ne bilemiz

Saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde işğal etilgen Aqyarda bir qaç şiddetli patlama duyuldı. Yerli sakinler şeerde 10 patlama saydılar. Şeerniñ işğal gunernatorı Mıhaylo Razvojaev, şeerde Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanı aqqında haber berdi.

“Birinci malümatqa köre, bir qaç ava maqsadı tüşürildi. Aqyar Qurtarıcı hızmetiniñ bilgilerine köre, şu anda qayd etildi ki, Şçerbak soqağı rayonında bala parçanen yaralanğan. Bundan ğayrı, İnsustrialna rayonında parçalar tüşti. Maşna ve topraqtaki ot yana”, - dep bildirdi o.

Bundan ğayrı, yerli Telegram kanalları, rus Ava mudafaası sistemasınıñ çalışqanınıñ videosını çıqarıp yayınladılar.

“Ateş” arbiy-vatanperver areketiniñ bilgilerine köre, saban ayınıñ 23-ünde aqşam maalinde raketa ücümi neticesinde “quvetçiler” ve RF FSB işçileri telefonlarını teşkermek içün yerli sakinlerniñ dairelerine keteler.

USQ tasdıqladılar ki, işğal etilgen Aqyarda "Yamal" ve "Azov" büyük desant gemleri, alâqa merkezi, RF QD flotunıñ bir qaç astyapı obyektini muvafaqiyetnen bozdılar.

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