У Німеччині Бундестаг знову відхилив поставку Україні крилатих ракет Taurus. Більшість парламенту проголосувала проти відповідної пропозиції депутатської групи Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.

Про це пише Spiegel.

При поіменному голосуванні за 690 голосів пропозицію підтримали 190 народних депутатів, 495 проголосували проти, 5 утрималися. До складу депутатської групи Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу входять 197 депутатів.

Хоча в партіях “світлофорів” (Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія Німеччини, Зелені) також є прихильники поставки ракет Taurus , коаліція підтримала лінію канцлера Олафа Шольца, який чітко відхиляв поставку кілька разів. Лише в середу він підтвердив свою позицію на слуханнях в парламенті.

У листопаді минулого року Союз уже вносив до парламенту пропозицію про постачання Україні крилатих ракет. У січні та у лютому запит було відхилено “світлофорною” більшістю.

Як пише видання, було практично неможливо, щоб пропозиція Союзу зараз отримала підтримку більшості. Провідні політики “Зелених” і Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) підтвердили вимоги щодо доставки, але в той же час дали зрозуміти, що коаліційна дисципліна буде дотримана, за винятком індивідуальних відхилень.

Перед поіменним голосуванням заступник лідера ВДП Вольфганг Кубіцький і Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (ВДП), голова Комітету з питань оборони, оголосили, що вони голосуватимуть за проєкт Союзу, відзначає Spiegel.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про свою відмову від передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це він сказав під час виступу у Бундестазі.

Раніше міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив, що Велика Британія готова допомогти Німеччині вирішити проблеми, повязані з постачанням Taurus Україні.

За словами Кемерона, наприклад, можливий такий “кільцевий обмін”, за якого Німеччина передасть Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон, у свою чергу, поставить додаткові ракети Storm Shadow Україні.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.