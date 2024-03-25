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Куля вибила око: у Львові пластичні хірурги оперують 63-річну мешканку Херсонщини
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Куля вибила око: у Львові пластичні хірурги оперують 63-річну мешканку Херсонщини

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63-річна Ірина Слінькова — мешканка села Кардашинка на лівому березі Херсонщини. Внаслідок обстрілу під час евакуації жінка втратила око. Зараз Ірина перебуває у реабілітаційному центрі "Незламні" в межах соціального проєкту "(Не) До краси".

Про це повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

Село Ірини було окуповане, а після підриву Каховської ГЕС її будинок затопило. Поранення жінка отримала під час евакуації — із рятувальниками потрапила під російський обстріл.

"Сама куля вибила око. Я коли повернулася, почула, що бахнуло по обличчю й пролетіла куля. Вона розбила мені кістку під оком, на носі й розірвала щоку. Чоловік як побачив, знепритомнів теж і отримав поранення в ногу", — розповідає Ірина.

Після евакуації Ірину прооперували в Миколаєві — в пошкоджену частину обличчя встановили пластину. Друзі жінки дізналися про соціальний проєкт "(Не) До краси" й порадили їй звернутися в реабілітаційний центр "Незламні".

Ірина Слінкова у центрі "Незламні"
Ірина Слінкова у центрі "Незламні". Пресслужба Першого ТМО Львова

У Львові медики оглянули пацієнтку й розпочали відновлення. Спершу провели втручання, аби розв'язати проблему ускладненого дихання.

"Ми взяли власні жирові клітини пацієнтки, обробили їх і заповнили дефіцит об'єму тканин обличчя в поєднанні з полінуклеотидами внутрішньошкірно, а потому провели шліфування рубця", — розповів завідувач відділення пластичної хірургії Центру "Незламні" Дмитро Січненко.

Далі жінці зроблять ще кілька процедур зі шліфування шрамів і встановлять очний протез. У межах проєкту всі медичні процедури безкоштовні.

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