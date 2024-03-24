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Зранку на Рівненщині працювала ППО. Що відомо
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Зранку на Рівненщині працювала ППО. Що відомо

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Робота ППО
Робота ППО. Фото: Генерального штабу ЗСУ

На Рівненщині під час повітряної тривоги зранку 24 березня працювали системи ППО.

Про це у своєму Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

"Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали", — зазначив Олександр Коваль.

Що відомо про ракетний обстріл

Вночі та зранку, 24 березня 2024 року, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. На Рівненщині сигнал повітряної тривоги звучав двічі: з 04:13 до 06:07 та з 9:29 до 9:58.

Вибухи лунали в інших областях України. Зокрема вночі на Київщині повітряна тривога тривала понад дві години. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Падіння уламків зафіксовані у кількох районах.

По Львівській області вдарили "Кинджалами", повідомили в ОВА. Попередньо, є два влучання у обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

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