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Відремонтують та дозволять кататися дітям. У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки
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Відремонтують та дозволять кататися дітям. У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки

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До музею Машини часу Дніпра привезли дитячу педальну автівку. Її вивозили з Донеччини під обстрілами військ РФ. За словами директора музею Михайла, вона понад 60 років простояла в будинку однієї з родин у Костянтинівці.

Як планують ремонтувати автівку та в чому її унікальність – читайте у матеріалі Суспільного.

Валентин ремонтує експонати цього музею понад 5 років. Каже, цій автівці спочатку відновлять кермо, потім – педалі, а після цього займуться колесами та корпусом.

"Ще трава торчить, павутинка, сюди ще не дійшли. Ось ричаги, ось тут зламане. Ось педалька, вона тут склепана якась. От як була, таку будемо робити і тут", – каже він.

Відремонтують та дозволять кататися дітям. У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки
Валентин. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Валентин розповідає, в планах – аби автівка знову була на ходу. До цього стану, зазначає чоловік, її ремонтуватимуть понад місяць.

Відремонтують та дозволять кататися дітям. У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки
Дитяча автівка з Костянтинівки. Фото: Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Автівку до музею привезла одна з його відвідувачок. Директор закладу, Михайло,  згадує: тоді та надихнулася історіями інших експонатів та вирішила доповнити інсталяцію своєю дитячою іграшкою.

"Спереду мотив зветься "тельняшка", вид решітки, від дуже схожий на "Перемогу" 54 року. Інше в цій автівці – це такий спортивний "Ростер", я думаю, що тут трохи підглядали у американців. А боковини схожі на урядовий "ЗІЛ", – каже Михайло Прудніков.

Відремонтують та дозволять кататися дітям. У музеї Дніпра з'явилась 60-річна автівка з Костянтинівки
Михайло Прудніков. Фото: Суспільне Дніпро

Загалом у музеї 5 подібних педальних автівок. Проте ця, з Костянтинівки, найстаріша. Чоловік каже: автівка зроблена з металу Запорізького заводу.

"У неї була маленька серія випуску – те, що ми встигли дізнатися. І коли ми підняли їй "черево", ми побачили, що жодна педальна автівка, не відпрацьовані так елементи ходової. Вони намагались її зробити занадто схожою на реальну автівку", – розповів він.

За таку автівку колекціонери готові віддати понад 40 тисяч гривень, каже Михайло. Додає: в музеї її відремонтують та надалі дозволять дітям кататися на ній по території закладу.

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