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Від початку тижня з Часового Яру на Донеччині евакуювали ще трьох людей
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Від початку тижня з Часового Яру на Донеччині евакуювали ще трьох людей

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Житель Часового Яру біля будинку після обстрілу
Чоловік стоїть біля будинку після обстрілу в місті Часів Яр, Донецька область. Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Від початку тижня з Часовоярської громади Донецької області евакуювали ще трьох людей, з них двох — сьогодні, 23 березня. Всі евакуйовані цього тижня — жінки.

Про це Суспільне Донбас розповів начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

"Кількість охочих виїхати через постійні обстріли не змінилась. Зараз прослідкувати випадки повернення важко, але раніше фіксували. Зараз ситуація стабільно важка, російські військові постійно обстрілюють громаду. Від початку цієї доби травмованих та загиблих внаслідок обстрілів немає", — уточнив Сергій Чаус.

За даними Сергія Чауса, у Часів Ярі залишаються близько 790 людей, більшість — пенсіонери.

Начальник МВА розповів, що цього тижня у громаду завезли гуманітарну допомогу.

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