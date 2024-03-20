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Місто зруйноване, а гуманітарну допомогу завозити важко: у Часовому Яру на Донеччині залишаються 790 людей
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Місто зруйноване, а гуманітарну допомогу завозити важко: у Часовому Яру на Донеччині залишаються 790 людей

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Евакуйовані з Бахмута у Часів Яр Донецька область
Евакуація жителів Донецької області. Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

У прифронтовому місті Часів Яр, що у Донецькій області, залишаються 790 людей, 90% — це люди похилого віку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Російські військові дуже близько знаходяться від міста Часів Яр. Останніми днями туди досить важко завозити гуманітарну допомогу, хоча люди забезпечені всім, але евакуація триває", — зазначив Вадим Філашкін.

За його словами, місто зруйноване приблизно на 70 відсотків.

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